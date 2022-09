Bairros de Parauapebas estão sem energia elétrica desde sábado, 24

Os moradores do município de Parauapebas, no sudeste paraense, estão sofrendo com problemas de abastecimento de energia elétrica há mais de 20 horas. Alguns bairros tiveram energia interrompida ainda na tarde deste sábado, 24.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a jornalista Hanny Amoras, moradora do bairro Apoena, conta que ficou mais de 8 horas com o abastecimento interrompido.

A luz do bairro em que Hanny mora foi interrompida às 17h de sábado, 24, e voltou após as 1h de domingo, 25. “A gente vive o mesmo terror de duas semanas atrás, quando a energia faltou às 16h e voltou 00h”, disse. Ela afirmoum inclusive, que nesta ocasião chegou a estragar alguns alimentos na sua residência.

“É possível que a concessionária tenha problema na hora de chuva, o que não é compreensível, é inadmissível, que se leve tanto tempo para regularizar o fornecimento da energia, do serviço. Para quem pedir socorro?”, questiona Hanny.

A Equatorial Pará disse, em nota, que “devido à forte ventania no município de Parauapebas, no sábado, 24, a distribuidora de energia recebeu uma alta demanda de solicitação dos clientes. A empresa trabalha incansavelmente para atender a todos o mais rápido possível. Por isso, equipes extras foram acionadas para reforçar o atendimento na cidade”.

Porém, como informou Hanny Amoras, alguns bairros ainda seguem sem energia elétrica. A Equatorial reforçou que “o restabelecimento de energia ocorre de forma gradativa nos bairros afetados pelo incidente. A previsão é que até o final deste domingo, 25, todo o sistema esteja normalizado”.