Olha que bacana! Minas Gerais foi reconhecido como um dos dez destinos mais acolhedores do mundo. A Premiação do Traveller Review Awards 2021, promovida pela Booking.com, foi concedida com base nas avaliações feitas por viajantes na plataforma da empresa.

(Rodrigo Vieira)

O estado mineiro aparece em décimo lugar no ranking. O primeiro destino escolhido por turistas é Taitung County, em Taiwan. Em 2019, o Bagagem de Bolso esteve em Tiradentes (confira post com dicas aqui) e Ouro Preto e curtiu bastante estas cidades históricas mineiras. Ainda no primeiro semestre, faremos um especial para compartilhar com nossos viajantes.

Confira a lista:

01. Taitung County | Taiwan

02. Pretovský kraj | Eslováquia

03. Oberösterreich | Áustria

04. Tasmânia | Austrália

05. Canterbury | Nova Zelândia

06. Nova Scotia | Canadá

07. Chubut | Argentina

08. O'Higgins | Chile

09. Iowa | Estados Unidos

10. Minas Gerais | Brasil

Minas Gerais na lista das regiões mais acolhedoras do planeta Com mais de 300 anos de história, Tiradentes tem calendário anual com mais de 15 eventos, que vão da tradicional Páscoa a festivais de fotografia, artes e gastronomia (Rodrigo Vieira)