Conheça Changi, eleito novamente como o melhor aeroporto do mundo

Nos últimos oito anos, o Changi Airport, de Singapura, tem ocupado o honroso posto de melhor aeroporto do mundo, de acordo com o ranking Skytrax, considerado o “Oscar” da aviação. Não é para menos. Além de todas as facilidades comuns a um grande aeroporto internacional, o conjunto de modernos terminais abriga um borboletário, cinema gratuito 24 horas, piscina, jardins de flores e outras agradáveis surpresas.

Para a minha sorte, em abril de 2019, bem no mês que estava visitando Singapura, o que era excelente ficou ainda melhor. O Changi inaugurou o Jewel, uma construção hi-tech que abriga “somente” uma floresta no seu interior, a maior cachoeira interna do planeta e cerca 300 lojas que oferecem produtos e serviços de altíssimo padrão.

Vista externa do Jewel Changi Airport (Divulgação / Jewel Changi)

O Jewel é um complexo que serve de hub, conectando os quatro terminais do Changi. Como o próprio nome diz, a construção tem o formato de uma joia, sendo feita de painéis de vidro com aço.

Se o lado externo já chama muita atenção, o interior deixa os viajantes ainda mais impressionados. Um dos destaques é o Forest Valley, uma das maiores coleções de plantas em ambiente fechado. A floresta artificial reúne 2,5 mil árvores e 100 mil arbustos, vindos de países como o Brasil, Austrália, Malásia e Tailândia.

Para completar o cenário espetacular, o Rain Vortex: a maior cachoeira interna do mundo. À noite, a queda d’água tem um show de luzes e sons, que infelizmente não tive oportunidade de conferir...

Canopy Park, espaço de recreação do Jewel Changi para crianças e adultos (Rodrigo Vieira)

No último andar da floresta, visitantes podem usufruir do Canopy Park. O espaço de recreação oferece escorregadores, uma rede suspensa, dois labirintos – o tradicional de arbustos e outro de espelhos –, um jardim de pétalas e uma ponte suspensa de 23 metros de altura. Inusitado para um aeroporto, não?

A receita de sucesso do Changi Airport é justamente essa: proporcionar ótimas experiências. Para os singapurianos, o aeroporto é mais do que uma área de trânsito. É um lugar onde você pode usufruir de bons momentos enquanto aguarda o seu voo para um novo destino.

Para conquistar os viajantes, o Changi Airport aposta em diversos tipos de experiências (Rodrigo Vieira)

