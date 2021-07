A Capitólio das cachoeiras, pedreiras e mirantes

Olá, Viajantes! No post anterior, começamos a mostrar porque Capitólio (MG) tem atrativos de sobra para se tornar o seu próximo destino no Brasil. Clique aqui para conferir

Agora, vamos falar de outros passeios em meio à rica e exuberante natureza deste pedacinho de Minas. Além dos cânions e do lago da represa de Furnas, a região conta com pedreiras e inúmeras e encantadoras cachoeiras. Para conhecer quatro delas, o Bagagem de Bolso fechou um passeio 4x4. Vale a pena, pois grande parte do trajeto é em terreno bastante irregular, exigindo muito do veículo.

Beija Flor, uma das cachoeiras do tour feito pelo Bagagem (Rodrigo Vieira)

Além disso, a entrada nas cachoeiras é paga (o preço regular é R$ 40). Mas com as agências que fazem o passeio (novamente escolhemos a Rota Capitólio), sai pela metade do valor. O tour tem duração de 7h e custa R$ 150.

As nossas cachoeiras eleitas foram Beija Flor, Grotão e Poço Dourado. A primeira tem um poço bem grande e tranquilo para boiar e mergulhar. A gente encarou, mas a água é ge-la-da!

Cercada por mata nativa, a Grotão é uma das cachoeiras que vale a pena conhecer (Rodrigo Vieira)

A segunda parada foi na Cachoeira do Grotão, que tem esse nome porque se encontra em uma grota, compondo um belo cenário cercado por mata nativa. A queda de aproximadamente 15 metros forma um delicioso poço natural para banhos.

Já a Cachoeira Poço Dourado fica na Trilha do Sol. Para chegar lá, é preciso atravessar uma floresta que contém bromélias, samambaias, orquídeas e musgos. O passeio também contempla uma passagem pela Pedreira Lagoa Azul, formada pelos restos de uma antiga área de extração mineral. Com as escavações e retiradas de pedras, a água do subsolo brotou e tomou conta do lugar, criando um cenário encantador.

Cachoeiras e pedreiras são cenários naturais que encantam os visitantes da região de Capitólio Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira

Antes de retornar ao seu local de embarque em Capitólio (a agência busca e deixa no hotel ou pousada em que estiver hospedado), as duas últimas paradas: almoço de meio de tarde no famoso restaurante do Rio Turvo e compra de queijos e doces na Queijaria Califórnia.

Vista de cartão postal

O nosso último tour por Capitólio teve como cenário a vista que é ícone do lugar: o Mirante dos Canyons de Furnas. Por conta da pandemia, o Bagagem optou por visitá-lo em baixa temporada, durante a semana, logo no horário de abertura do parque e, claro, seguindo todos os protocolos de segurança (tiramos a máscara apenas para fazer as fotos).

Vista do mirante que se tornou cartão postal de Capitólio (Rodrigo Vieira)

De fácil acesso, o parque está localizado às margens da rodovia MG-050, no km 313, entre a Cachoeira Lagoa Azul e a Cascata Eco Parque, a 30 Km do centro de Capitolio. É o passeio ideal para quem busca contemplar a natureza sem muito esforço. Os carros estacionam bem próximos à entrada e a caminhada até os principais pontos dos mirantes é bem curta.

Ponte estêncil é atração recente e tem 110 metros de extensão (Rodrigo Vieira)

O preço do ingresso é um pouco salgado (custa R$ 40; cartões de crédito e débito são aceitos), mas vale a pena. Permite visitar três decks de observação: um mirante central, onde se tira a famosa foto na pedra; o mirantes dos apaixonados, no local onde as águas formam um coração; e um novo mirante, recém-aberto, que permite ver um novo ângulo dos cânions e da cachoeira.

Em novembro do ano passado, o parque inaugurou uma ponte pênsil de 110 metros de extensão, que faz a ligação entre o novo estacionamento e os mirantes. A visitação pode ser feita diariamente, das às 8h às 17h.

Dicas extras do Bagagem: opte por ir logo cedo para evitar o sol forte, capriche no filtro solar e use roupas leves e calçados fechados. Considere levar uma garrafinha de água e um boné ou chapéu. O lugar é lindo, sendo uma ótima pedida para a meditar e agradecer pela oportunidade de estar ali.