Vidente prevê futuro sombrio após mensagem da mãe de Suzane von Richthofen: 'Cometerá outros crimes'

Suzane von Richthofen voltou aos holofotes recentemente após ter sua trajetória dentro do sistema prisional exposta na série Tremembé, da plataforma Prime Video. A produção reacendeu o interesse do público, em meio à repercussão da série, uma nova previsão sobre o futuro de Suzane veio à tona, desta vez no campo da espiritualidade.

A vidente Chaline Grazik afirmou ter tido um suposto contato espiritual com Marísia von Richthofen, mãe da condenada e uma das vítimas do crime ocorrido em 2002. Segundo a sensitiva, a mensagem teria sido recebida de forma inesperada e serviria como um alerta envolvendo o futuro da ex-detenta.

Em entrevista ao podcast Salada Cast, no YouTube, a sensitiva afirmou que a mensagem teria ocorrido de forma inesperada, durante uma transmissão ao vivo, quando ela afirma ter visto o reflexo de uma senhora em um vidro, que depois teria identificado como Marísia.

De acordo com o relato da vidente, a suposta manifestação teria ocorrido como um “desabafo”, motivado pela forma como o caso vem sendo retratado em produções recentes. Chaline afirmou que a mãe de Suzane teria demonstrado indignação com o que chamou de romantização do crime e alertado para os riscos desse tipo de abordagem.

Previsão envolve alerta sobre o futuro de Suzane

Durante a entrevista, Chaline Grazik também fez uma declaração que gerou polêmica ao afirmar que, segundo a mensagem espiritual que diz ter recebido, o ciclo de violência envolvendo Suzane não estaria encerrado.

“Essa moça cometerá outras coisas ainda”, afirmou a vidente, ao relatar o suposto alerta atribuído à mãe da condenada. Segundo Chaline, a mensagem teria caráter de advertência e não de condenação, funcionando como um alerta espiritual.

A sensitiva afirmou ainda que, em sua interpretação, o comportamento de Suzane não teria sido totalmente superado, mas ressaltou que se trata de uma leitura espiritual, baseada em crenças pessoais.

É importante destacar que não há qualquer indício ou investigação oficial que aponte novos crimes cometidos ou planejados por Suzane von Richthofen. As declarações feitas pela vidente se baseiam exclusivamente em crenças espirituais e não possuem respaldo jurídico, científico ou factual.