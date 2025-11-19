Astróloga analisa mapa astral de Suzane von Richthofen e faz revelação surpreendente; confira

A análise do mapa astral de Suzane von Richthofen feita por uma astróloga voltou a repercutir nas redes sociais após o sucesso da série Tremembé, da Prime Video. O vídeo, gravado em 2021 por Monica Buonfiglio, passou a circular novamente entre internautas curiosos sobre a leitura astrológica da ex-detenta.

Monica, que atua há mais de vinte anos como angeóloga e astróloga de confiança de Ana Maria Braga, detalha no conteúdo que Suzane é do signo de Escorpião, com ascendente em Escorpião e Lua em Libra. Segundo ela, essa combinação resulta em “um mapa um pouco pesado”, suavizado apenas pela Lua em Libra.

A astróloga explica que determinados graus de Escorpião costumam estar associados a tensões ou instabilidades familiares. “Quando estou conversando com um cliente e sai esse Escorpião que ela tem no grau solar, eu pergunto: ‘Você está brigando com seu pai, com sua mãe?’. Ou ele fala ‘meu pai é muito violento, bebe’. Tem algum problema na casa”, afirmou no vídeo.

A fala ganhou novo alcance após usuários compararem a interpretação com a história de Suzane, condenada pelo assassinato dos pais em 2002 e que, desde 2023, cumpre pena em liberdade.

Previsões feitas em 2021 chamam atenção de internautas

No vídeo de 2021, Monica também faz previsões sobre o futuro da ex-detenta, algumas das quais acabaram se concretizando. A astróloga afirmou que Suzane abriria um negócio próprio e teria ganhos financeiros impulsionados pela exposição na mídia.

Nos últimos anos, Suzane lançou uma loja de chinelos personalizados, Su Entre Linhas, que ganhou grande repercussão após Tremembé estrear no streaming. A projeção de Monica sobre a fonte de renda ligada à mídia também voltou a ser comentada nas redes.

“Ela deve ganhar dinheiro com resultados de mídia. E um patrimônio que eu acho que ela vai conseguir garfar um pedaço, apesar de ter passado para o irmão, mas ela consegue alguma coisa. Ou ela vem com uma lábia e consegue ter o dinheiro, o irmão poderia dar”, afirmou na época.

Monica também avaliou aspectos comportamentais que, segundo ela, permanecem presentes na personalidade de Suzane. A astróloga afirmou que a ex-detenta continuaria usando estratégias de sedução e manipulação, características citadas inclusive em laudos psicológicos produzidos no período em que ela esteve presa.

“Ela vai tentar seduzir, continuar com essa manipulação. Porque, sim, ela é realmente uma mulher narcisista, egoísta e muito inteligente”, disse.