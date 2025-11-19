Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Astróloga analisa mapa astral de Suzane von Richthofen e faz revelação surpreendente; confira

Vídeo de 2021, com leitura feita por Monica Buonfiglio, voltou a viralizar após o sucesso da série Tremembé, da Prime Video

Hannah Franco
fonte

Qual o signo de Suzane von Richthofen? Mapa astral de ex-detenta repercute após série Tremembé. (Reprodução\ Redes sociais)

A análise do mapa astral de Suzane von Richthofen feita por uma astróloga voltou a repercutir nas redes sociais após o sucesso da série Tremembé, da Prime Video. O vídeo, gravado em 2021 por Monica Buonfiglio, passou a circular novamente entre internautas curiosos sobre a leitura astrológica da ex-detenta.

Monica, que atua há mais de vinte anos como angeóloga e astróloga de confiança de Ana Maria Braga, detalha no conteúdo que Suzane é do signo de Escorpião, com ascendente em Escorpião e Lua em Libra. Segundo ela, essa combinação resulta em “um mapa um pouco pesado”, suavizado apenas pela Lua em Libra.

VEJA MAIS

image Suzane von Richthofen processa roteirista de 'Tremembé' após ganhar R$ 10 mil da Globo
Ex-detenta do crime que chocou o Brasil move nova ação judicial contra Ullisses Campbell, autor e roteirista da série que retrata sua vida na prisão

image Como está Sandrão hoje? Ex de Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen volta a repercutir após série
Após a série “Tremembé”, a ex-detenta reaparece e mostra como vive hoje

A astróloga explica que determinados graus de Escorpião costumam estar associados a tensões ou instabilidades familiares. “Quando estou conversando com um cliente e sai esse Escorpião que ela tem no grau solar, eu pergunto: ‘Você está brigando com seu pai, com sua mãe?’. Ou ele fala ‘meu pai é muito violento, bebe’. Tem algum problema na casa”, afirmou no vídeo.

A fala ganhou novo alcance após usuários compararem a interpretação com a história de Suzane, condenada pelo assassinato dos pais em 2002 e que, desde 2023, cumpre pena em liberdade.

Previsões feitas em 2021 chamam atenção de internautas

No vídeo de 2021, Monica também faz previsões sobre o futuro da ex-detenta, algumas das quais acabaram se concretizando. A astróloga afirmou que Suzane abriria um negócio próprio e teria ganhos financeiros impulsionados pela exposição na mídia.

Nos últimos anos, Suzane lançou uma loja de chinelos personalizados, Su Entre Linhas, que ganhou grande repercussão após Tremembé estrear no streaming. A projeção de Monica sobre a fonte de renda ligada à mídia também voltou a ser comentada nas redes.

“Ela deve ganhar dinheiro com resultados de mídia. E um patrimônio que eu acho que ela vai conseguir garfar um pedaço, apesar de ter passado para o irmão, mas ela consegue alguma coisa. Ou ela vem com uma lábia e consegue ter o dinheiro, o irmão poderia dar”, afirmou na época.

Monica também avaliou aspectos comportamentais que, segundo ela, permanecem presentes na personalidade de Suzane. A astróloga afirmou que a ex-detenta continuaria usando estratégias de sedução e manipulação, características citadas inclusive em laudos psicológicos produzidos no período em que ela esteve presa.

“Ela vai tentar seduzir, continuar com essa manipulação. Porque, sim, ela é realmente uma mulher narcisista, egoísta e muito inteligente”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Suzane von Richthofen

Tremembé
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda