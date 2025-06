Veja a oração dos santos João e Paulo para superar as dificuldades

São João e Paulo são celebrados neste dia 26 de junho no calendário litúrgico católico. Seus ensinamentos, refletidos em vida e martírio, enfatizam a importância da fidelidade a Deus, a rejeição da idolatria e a esperança na vida eterna. Eles também são vistos como modelos de amor ao próximo, especialmente em tempos de dificuldade.

Essa devoção aos Santos é uma prática Católica que traz conforto aos fiéis, pois estando em comunhão com Deus, podem apresentar as preces e súplicas dos fiéis a Ele.

Quem são os Santos de hoje?

Os Santos João e Paulo são dois mártires cristãos, padroeiros de Veneza, e também da basílica de Santos João e Paulo em Roma, os Santos mártires João e Paulo são frequentemente invocados como protetores contra doenças e perseguições religiosas.

João e Paulo eram irmãos ricos e generosos para com os pobres. Eles foram martirizados em Roma no dia 26 de junho. Os Santos não devem ser confundidos com os apóstolos de mesmo nome — João e Paulo. O ano da morte deles é incerto de acordo com os seus Atos, mas sabe-se que a execução foi durante o reinado de Juliano, o Apóstata (r. 361–363).

Oração aos Santos João e Paulo

"Santos João e Paulo, mártires da fé, que com coragem e amor a Cristo enfrentastes o martírio, intercedei por nós. Dai-nos a força de testemunhar nossa fé em todos os momentos, mesmo diante das dificuldades. Que a vossa coragem nos inspire e que possamos, um dia, alcançar a vida eterna convosco. Amém."

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)