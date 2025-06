Qual o santo de hoje, 26 de junho? Veja a oração de São Josemaria Escrivá

No dia 26 de junho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Josemaria Escrivá, fundador do Opus Dei e considerado o padroeiro do trabalho profissional e dos estudantes. Ele é conhecido por ensinar que a santidade pode ser alcançada nas tarefas simples do dia a dia, tornando-se um exemplo de fé vivida no cotidiano.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 26 de junho?

O santo celebrado neste 26 de junho é São Josemaria Escrivá, reconhecido como o padroeiro do trabalho profissional e dos estudantes. Também é chamado de “santo do cotidiano”, por sua ênfase na importância de viver a fé cristã nas atividades diárias, por mais simples que sejam.

Qual é a oração de São Josemaria Escrivá?

“Querido Escrivá, amante da oração e do estudo,

dai-nos a graça de crescer em santidade no ordinário da nossa vida, no nosso trabalho, na família e em tudo o que fizermos.

Que Deus seja o centro da nossa história.

Amém!”

Quem foi São Josemaria Escrivá?

São Josemaría Escrivá de Balaguer nasceu em Barbastro, na Espanha, em 9 de janeiro de 1902. Segundo de seis filhos de uma família católica fervorosa, aprendeu com os pais os fundamentos da fé e da vida cristã. Ordenado sacerdote, dedicou-se ao apostolado entre leigos.

Em 1928, fundou o Opus Dei, uma instituição da Igreja que promove a santificação no trabalho e na vida cotidiana, estendendo seu carisma a fiéis de todas as partes do mundo. Sua espiritualidade ensina que o comum também pode ser sagrado — basta vivê-lo com amor e presença de Deus.

São Josemaria faleceu em 26 de junho de 1975, diante de uma imagem de Nossa Senhora. Em 1992, foi beatificado por São João Paulo II, que também o canonizou em 2002, reconhecendo a profundidade de sua missão evangelizadora e espiritual.