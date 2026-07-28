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Temporada de Leão: confira tudo sobre o signo mais confiante do zodíaco

Além de serem confiantes em tudo o que fazem, os leoninos costumam ser mandões em algumas situações da vida

Victoria Rodrigues
fonte

Os leoninos costumam sempre brilhar por onde passam. (Foto: Magnific)

Considerado o signo mais confiante do zodíaco por muitos astrólogos, Leão carrega um brilho, uma generosidade e um carisma único que costuma chamar a atenção das pessoas ao seu redor, seja nas reuniões de família ou no grupo de amigos. Somada a essa natureza simpática e carismática, os leoninos também são bastante comunicativos, amam expressar os seus talentos e demonstrar lealdade às pessoas que amam. 

Em entrevista ao portal Correio Braziliense, a astróloga Thaís Mariano explicou que os nativos desse signo costumam se destacar em todos os aspectos. “Os leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça (...) Costumam ser mandões e possuem certa dificuldade em admitir um erro, engano ou cogitar que isso possa acontecer”, disse.

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Quais são as datas do signo de Leão?

Os leoninos fazem aniversário entre os dias 23 de julho e 22 de agosto, mas sempre é importante lembrar que em todos os anos, a data da temporada do signo pode mudar no campo da astrologia. Por isso, se você nasceu no primeiro ou no último dia de uma temporada, confira exatamente o horário em que o sol entrou em seu signo para não ter dúvidas, porque pode ser que você seja de Câncer ou Virgem.

Características do signo de Leão:

  • Planeta Regente: Sol;
  • Planeta Exaltado: Netuno;
  • Elemento: Fogo;
  • Ritmo: Fixo;
  • Cores: Amarelo, laranja e verde;
  • Flor: Lantana Camara;
  • Pedra: Quartzo com Enxofre.

Famosos do signo de Leão:

  • Antonio Banderas;
  • Arnold Schwarzenegger;
  • Barack Obama;
  • Beatriz Segall;
  • Bruna Lombardi;
  • Caetano Veloso;
  • Fábio Assunção;
  • Glória Maria;
  • Jennifer Lopez;
  • Leonardo (cantor sertanejo);
  • Madonna;
  • Mick Jagger;
  • Ney Matogrosso;
  • Preta Gil;
  • Sandra Bullock;
  • Selena Gomez;
  • Slash;
  • Suzana Vieira;
  • Vera Holtz.

Confira a personalidade dos leoninos:

  • São alegres

As pessoas do signo de Leão são muito alegres e possuem uma luz que encanta. “Os leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam com toda sua luz. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça”, destacou a astróloga Thais Mariano.

  • São resistentes às mudanças

Embora os leoninos sejam confortáveis com as situações, eles tendem a ser resistentes às mudanças e não gostam de se sentir contrariados. “Costumam ser mandões e possuem certa dificuldade em admitir um erro, engano ou cogitar que isso possa acontecer”, revelou Thais.

  • São autoritários

Como uma característica negativa, os nativos de Leão podem ser egoístas e autoritários. “Quando eles tendem a ir para o lado sombra de sua personalidade, podem se tornar pessoas de difícil convivência, pois têm dificuldade em aceitar opiniões”, finalizou a astróloga Thais Mariano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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