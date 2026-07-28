Temporada de Leão: confira tudo sobre o signo mais confiante do zodíaco

Considerado o signo mais confiante do zodíaco por muitos astrólogos, Leão carrega um brilho, uma generosidade e um carisma único que costuma chamar a atenção das pessoas ao seu redor, seja nas reuniões de família ou no grupo de amigos. Somada a essa natureza simpática e carismática, os leoninos também são bastante comunicativos, amam expressar os seus talentos e demonstrar lealdade às pessoas que amam.

Em entrevista ao portal Correio Braziliense, a astróloga Thaís Mariano explicou que os nativos desse signo costumam se destacar em todos os aspectos. “Os leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça (...) Costumam ser mandões e possuem certa dificuldade em admitir um erro, engano ou cogitar que isso possa acontecer”, disse.

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Quais são as datas do signo de Leão?

Os leoninos fazem aniversário entre os dias 23 de julho e 22 de agosto, mas sempre é importante lembrar que em todos os anos, a data da temporada do signo pode mudar no campo da astrologia. Por isso, se você nasceu no primeiro ou no último dia de uma temporada, confira exatamente o horário em que o sol entrou em seu signo para não ter dúvidas, porque pode ser que você seja de Câncer ou Virgem.

Características do signo de Leão:

Planeta Regente: Sol;

Planeta Exaltado: Netuno;

Elemento: Fogo;

Ritmo: Fixo;

Cores: Amarelo, laranja e verde;

Flor: Lantana Camara;

Pedra: Quartzo com Enxofre.

Famosos do signo de Leão:

Antonio Banderas;

Arnold Schwarzenegger;

Barack Obama;

Beatriz Segall;

Bruna Lombardi;

Caetano Veloso;

Fábio Assunção;

Glória Maria;

Jennifer Lopez;

Leonardo (cantor sertanejo);

Madonna;

Mick Jagger;

Ney Matogrosso;

Preta Gil;

Sandra Bullock;

Selena Gomez;

Slash;

Suzana Vieira;

Vera Holtz.

Confira a personalidade dos leoninos:

São alegres

As pessoas do signo de Leão são muito alegres e possuem uma luz que encanta. “Os leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam com toda sua luz. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça”, destacou a astróloga Thais Mariano.

São resistentes às mudanças

Embora os leoninos sejam confortáveis com as situações, eles tendem a ser resistentes às mudanças e não gostam de se sentir contrariados. “Costumam ser mandões e possuem certa dificuldade em admitir um erro, engano ou cogitar que isso possa acontecer”, revelou Thais.

São autoritários

Como uma característica negativa, os nativos de Leão podem ser egoístas e autoritários. “Quando eles tendem a ir para o lado sombra de sua personalidade, podem se tornar pessoas de difícil convivência, pois têm dificuldade em aceitar opiniões”, finalizou a astróloga Thais Mariano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)