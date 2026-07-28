Horóscopo de hoje 28/07: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 28 de julho de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (28/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

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♈ Áries (21/03 a 20/04)

Lutar contra demônios não é o mesmo que se aproximar aos Anjos, o primeiro não garante o segundo. Se você quiser ver a luz, então precisa se apaixonar por ela com a mesma intensidade com que fica lutando contra as sombras.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Sempre haverá dias melhores do que outros, dias em que você acorda com a alma cheia de esperança e entusiasmo, enquanto outros parece que nada seria bom o suficiente para animar você. É normal, não há nada de doentio nisso.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Esses sentimentos estranhos que de vez em quando circulam pela sua alma não merecem muita atenção nem muito menos o esforço intelectual de decifrar o que seriam. Deixe passar, porque não representam nada importante.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Mesmo as pessoas que sempre deram bons conselhos podem eventualmente oferecer alguns que desorientem você. Por isso, é sempre sábio você passar pelo crivo do bom senso todas as orientações que receber.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Um longo e muito sinuoso caminho foi trilhado para chegar até aqui. Abençoe tudo que aconteceu, porque ainda que tenha havido muito acontecimento nefasto, mesmo assim contribuiu para a construção do seu destino.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Dá para fazer de tudo num dia como hoje, menos se preocupar ou alimentar os argumentos que consolidam a ansiedade, porque se for por esse caminho você vai dar de cara com uma angústia do tamanho do Universo. Melhor não.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Congregar pessoas é fundamental, porque daqui para frente será imprescindível contar com a ajuda e conselhos de várias pessoas, porque assim suas decisões serão mais amplas e livres de erros. Em frente com o progresso.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Congregar pessoas é fundamental, porque daqui para frente será imprescindível contar com a ajuda e conselhos de várias pessoas, porque assim suas decisões serão mais amplas e livres de erros. Em frente com o progresso.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As certezas não parecem tão sólidas hoje, mas isso há de servir para que sua alma busque argumentos melhores para explicar o que descobriu. A mente sempre fará mais perguntas do que oferecer respostas. É assim.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tolere a desorientação e os estranhos sentimentos que circularem pela sua alma, evite concluir que se devam a assuntos em andamento, porque esses passarão e não deixarão rastros, se você não se apegar a eles.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Ter como referência uma pessoa que não anda muito bem do ânimo ou da cabeça acaba complicando bastante o cenário. Procure se desapegar da influência que essas pessoas exercem, tomando distância saudável delas.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

É bom quando acontecem golpes de sorte que facilitam a vida e melhoram a situação, porém, não é bom depender de circunstâncias, melhor mesmo é você se munir de instrumentos eficientes para fazer sua própria sorte.