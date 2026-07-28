Horóscopo de hoje 28/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (28/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia
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🔮 Saiba qual o seu signo
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Lutar contra demônios não é o mesmo que se aproximar aos Anjos, o primeiro não garante o segundo. Se você quiser ver a luz, então precisa se apaixonar por ela com a mesma intensidade com que fica lutando contra as sombras.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Sempre haverá dias melhores do que outros, dias em que você acorda com a alma cheia de esperança e entusiasmo, enquanto outros parece que nada seria bom o suficiente para animar você. É normal, não há nada de doentio nisso.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Esses sentimentos estranhos que de vez em quando circulam pela sua alma não merecem muita atenção nem muito menos o esforço intelectual de decifrar o que seriam. Deixe passar, porque não representam nada importante.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Mesmo as pessoas que sempre deram bons conselhos podem eventualmente oferecer alguns que desorientem você. Por isso, é sempre sábio você passar pelo crivo do bom senso todas as orientações que receber.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Um longo e muito sinuoso caminho foi trilhado para chegar até aqui. Abençoe tudo que aconteceu, porque ainda que tenha havido muito acontecimento nefasto, mesmo assim contribuiu para a construção do seu destino.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Dá para fazer de tudo num dia como hoje, menos se preocupar ou alimentar os argumentos que consolidam a ansiedade, porque se for por esse caminho você vai dar de cara com uma angústia do tamanho do Universo. Melhor não.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Congregar pessoas é fundamental, porque daqui para frente será imprescindível contar com a ajuda e conselhos de várias pessoas, porque assim suas decisões serão mais amplas e livres de erros. Em frente com o progresso.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Congregar pessoas é fundamental, porque daqui para frente será imprescindível contar com a ajuda e conselhos de várias pessoas, porque assim suas decisões serão mais amplas e livres de erros. Em frente com o progresso.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
As certezas não parecem tão sólidas hoje, mas isso há de servir para que sua alma busque argumentos melhores para explicar o que descobriu. A mente sempre fará mais perguntas do que oferecer respostas. É assim.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Tolere a desorientação e os estranhos sentimentos que circularem pela sua alma, evite concluir que se devam a assuntos em andamento, porque esses passarão e não deixarão rastros, se você não se apegar a eles.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Ter como referência uma pessoa que não anda muito bem do ânimo ou da cabeça acaba complicando bastante o cenário. Procure se desapegar da influência que essas pessoas exercem, tomando distância saudável delas.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
É bom quando acontecem golpes de sorte que facilitam a vida e melhoram a situação, porém, não é bom depender de circunstâncias, melhor mesmo é você se munir de instrumentos eficientes para fazer sua própria sorte.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)