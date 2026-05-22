Temporada de Gêmeos: confira tudo sobre as características e a personalidade dos geminianos

Curiosas, comunicativas e versáteis, as pessoas que pertencem ao signo de Gêmeos conseguem possuir todas essas características e ainda terem muita facilidade para aprender sobre diversas áreas e se adaptar em diferentes contextos. Além desses traços de inteligência, os geminianos também são conhecidos por serem pessoas exploratórias, que gostam de desbravar os mais variados ambientes e cenários na vida.

"[Os geminianos] são como crianças curiosas, explorando o ambiente e atentas a tudo (...) Eles gostam de saber sobre vários assuntos, mas não costumam ter o foco necessário para se aprofundar em algo. Falam sobre o que sabem como se tivessem um vasto conhecimento e raramente aceitam críticas sobre a sua superficialidade", ressaltou a astróloga Thais Mariano em entrevista recente ao portal Terra.

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Quais são as datas do signo de Gêmeos?

Os nativos de Gêmeos fazem aniversário entre os dias 21 de maio e 20 de junho, mas vale ressaltar que a data da temporada dos signos pode mudar anualmente no campo da Astrologia. Por isso, se você nasceu no primeiro ou no último dia da temporada dos geminianos, veja exatamente o horário em que o sol entrou neste signo, porque pode ser que você seja de outros signos próximos, como, por exemplo, Touro ou Câncer.

Características do signo de Gêmeos:

Símbolo: ♊ (dualidade);

♊ (dualidade); Elemento: Ar;

Ar; Planeta: Mercúrio;

Mercúrio; Cores: amarelo, verde-menta, azul-turquesa e azul-tiffany;

amarelo, verde-menta, azul-turquesa e azul-tiffany; Flores: lavanda, azaleia, gerânio e margarida;

lavanda, azaleia, gerânio e margarida; Pedras: ágata, citrino, olho de tigre, hematita e pérola.

Confira a personalidade do signo de Gêmeos:

Amam ter uma vida agitada

As pessoas do signo de Gêmeos, especialmente as mulheres, estão sempre em busca de novidades e encarando o mundo com coragem, pois elas gostam de mudanças e de ter conhecimento sobre diversas áreas da vida. "Ela está sempre procurando por novidades, trabalhando em mais de uma coisa ao mesmo tempo e já estudando outra área. Essa busca por novidades a deixa feliz", escreveu a astróloga Thais Mariano.

São interessantes e inquietos com o mundo

Assim como as mulheres geminianas são agitadas em tudo o que se propõem a fazer, os homens desse signo também costumam ser interessantes por desejarem saber de tudo, devido a eles serem inquietos com o mundo. "Você pode passar diversas horas conversando com ele sem se dar conta de quanto tempo passou. Isso porque sua conversa flui de forma leve e divertida, trazendo descontração", disse a astróloga.

Possuem dificuldade em lidar com os sentimentos

No entanto, existe um ponto em que os nativos de Gêmeos tendem a ter dificuldade. Embora eles sejam bastante comunicativos, os geminianos ainda assim possuem obstáculos para lidar com os sentimentos. "Apesar de todo esse lado racional, costumam ter uma forte ligação com os signos de Água, mesmo que não faça sentido. Talvez por um desejo inconsciente de se conectarem com as suas emoções", concluiu Thais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)