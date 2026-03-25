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Temporada de Áries: saiba as datas, as características e a personalidade dos arianos

O primeiro signo do zodíaco está sempre na busca por desbravar o infinito que está a sua frente

Victoria Rodrigues
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Os arianos fazem aniversário entre 21 de março e 20 de abril. (Foto: Freepik)

A temporada dos arianos iniciou no dia 20 de março e, no campo da astrologia, este signo é associado ao impulso de começar projetos e à liderança natural em atividades e tarefas do dia a dia. Por serem considerados líderes natos, as pessoas do signo de Áries também estão sempre em busca de algo novo e costumam gostar muito de levar uma vida bem agitada na busca por desbravar todo o infinito que está a sua frente.

"É o primeiro signo da tríplice do elemento Fogo e representa a fagulha inicial da vida que dá início a tudo. A busca primordial dos arianos é por ser. Descobrir quem é, desbravar todo o infinito à sua frente para que possa encontrar a si mesmo. Representa o nascimento e o renascimento, o primeiro olhar para a vida, o olhar para si, a individualidade que cada ser tem", revelou a astróloga Thais Mariano em entrevista ao portal Terra.

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Quais as datas do signo de Áries?

Os arianos fazem aniversário entre os dias 21 de março e 20 de abril, mas sempre é importante lembrar que, em todos os anos, a data da temporada dos signos podem mudar no campo da Astrologia. Por esse motivo, se você nasceu no primeiro ou no último dia de uma temporada, confira exatamente o horário em que o sol entrou em seu signo para não ter dúvidas, porque pode ser que você seja de Áries, Peixes ou Touro.

Características do signo de Áries:

  • Símbolo: Carneiro;
  • Planeta: Marte;
  • Elemento: Fogo;
  • Ritmo: Cardinal;
  • Polaridade: Positiva;
  • Órgãos: rege cabeça, crânio, couro cabeludo, rosto e glândulas suprarrenais.

Como é a personalidade dos(as) arianos(as)?

  • Amam liderar atividades e tarefas

Os arianos são ótimos líderes em tudo o que se propõem a fazer no cotidiano. "São ótimos líderes. Essa é uma forma que direcionam bem a energia tão ativa e pronta para resolver tudo. Têm sempre muitas ideias e costumam fazer várias coisas ao mesmo tempo", revela Thais.

  • Gostam de esportes

Além de liderar, os nativos de Áries também gostam de praticar exercícios físicos e esportes. "E essa é realmente uma boa maneira de descarregar todo o seu excesso de energia. Podem se dar muito bem em esportes que exijam coragem, força e vitalidade", destacou a astróloga.

  • São extremamente impacientes

Entre tantas qualidades, uma característica que não está presente nos arianos é a paciência. "A impaciência pode gerar grande ansiedade. Muitas vezes, eles não conseguem fazer tudo com cuidado por fazerem muitas coisas ao mesmo tempo, deixando passar detalhes", finalizou Thais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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