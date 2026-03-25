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Horóscopo de hoje 25/03: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 25 de março de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (25/03), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Não se nasce neste signo para seguir corrente nenhuma, mas para, com os próprios passos e atitudes, criar a corrente que, com certeza, outras pessoas seguirão. Por isso, tome a iniciativa que você tem em mente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Ainda que você não tenha domínio sobre o que acontece, isso não significa que esteja indo tudo mal, porque a Vida sabe mais que você e conduz as coisas de um jeito insólito, mas para o bem de todos. Confie e em frente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O fator humano sempre complica, mas sem esse ingrediente se perde a riqueza que está envolvida na complexidade dos relacionamentos humanos. Nesta parte do caminho é imprescindível escolher direito as pessoas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A atividade fará com que o temor dos riscos envolvidos seja menor, já que você verá, sobre a marcha dos acontecimentos, que grande parte do temor se baseia em ilusões e falsas previsões sobre o futuro. É assim.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Livrar-se das pessoas que durante bastante tempo pesaram em sua alma é um objetivo que está muito perto de ser realizado, e é por isso mesmo que o momento atual requer toda sua atenção e empenho para ser finalizado.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A complexidade de tudo que está envolvido não há de atemorizar você, mas servir de motivação para continuar em frente, fazendo tudo que estiver ao seu alcance e, assim, comprovar na prática o quanto tudo dá certo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Para você selecionar direito as pessoas que precisa aproximar e convencer a se unir aos seus planos, será necessário muito discernimento, porque elas estão misturadas com outras, que só querem derrubar você. Melhor não.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Dessa vez, será desnecessário ocorrerem cataclismas destrutivos para sua alma compreender que ingressou num período novo de existência. Dessa vez, as coisas se acomodarão como se sempre tivessem estado aí.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Coloque em prática rapidamente aquilo que tenha sido combinado, porque esse será o melhor teste possível para comprovar se as promessas que as pessoas fazem são factíveis ou se são fumaça que desaparece.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O fim de um longo período de sua vida coincide com o início de outro, muito diferente e, ao que tudo indica, muito melhor também. Procure se movimentar com liberdade, expressando seus sentimentos. Aproveite.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Você já sabe, as pessoas se vendem muito bem, mas depois não entregam nada, ou quase nada, do que prometem. Melhor você usar sua inteligência para não cair nesse tipo de armadilha novamente. É cansativo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Tudo se dá de uma maneira muito diferente de como você tinha imaginado, mas é o momento de você depositar um voto de confiança absoluto sobre o proceder misterioso da vida, que tudo ordena e faz progredir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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