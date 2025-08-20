Sofrendo com cólica ou dor de cabeça? Conheça São Pancrácio e uma oração ao santo

São Pancrácio levou uma vida cheia de desafios e superações. Perdeu os pais ainda jovem e teve que conviver com a perseguição aos Cristãos durante o Império Romano. Após entrar para a vida eterna, foi canonizado e se tornou Santo intercessor contra cólicas e dores de cabeça. O dia da celebração de Santo Pancrácio é realizado no dia 12 de maio.

Durante a vida terrena, Pancrácio dividiu o martírio com dois amigos que também se tornaram santos. Nereu e Aquiles foram perseguidos pelos militares durante a "Era dos Mártires". Pancrácio se tornou um dos santos mais populares em toda a Itália, conhecido como intercessor contra cólicas e dores de cabeça.

Quem foi São Pancrácio?

Pancrácio nasceu em Symnado, na Frígia, em 289 d.C. Órfão ainda criança, herdou a fé, o amor e a coragem dos pais. Ele enfrentou perseguição e tortura por se recusar a negar sua fé em Jesus Cristo, mesmo sua família tendo laços com o Imperador.

Em Roma, sob proteção do tio Dionísio, estudou e desenvolveu proximidade com o Papa Marcelino, que o reconhecia como pessoa doce, piedosa e cheia de fé.

VEJA MAIS



Ele preferiu se manter a sua devoção do que ceder aos mandos do Imperador, que fez promessas de bens materiais. Ao rejeitar as ofertas do tirano, foi morto. Até onde se sabe, ele pode estar enterrado ao lado dos seus amigos e às margens de duas estradas famosas que saem de Roma. Não se sabe ao certo se em Ardeatina ou Aurélia. Algumas fontes afirmam que ele no cemitério de Ottavilla, na Via Aurélia e lá foi erguida uma igreja em sua homenagem pelo papa Símaco.

Por causa da sua dedicação ao evangelho durante a "Era dos Mártires", na cidade que se tornaria a capital da Itália, o santo também é conhecido como São Pancrácio de Roma.

Além de interceder pela cólica e dor de cabeça, ele é padroeiro dos enfermos na Itália, padroeiro dos trabalhadores na Espanha e padroeiro da Juventude da Ação Católica na América Latina.

Qual o dia de São Pancrácio?

São Pancrácio é celebrado em 12 de maio. Embora compartilhe a data com os santos Nereu e Aquiles, cada culto acontece separadamente. Os compiladores do novo calendário determinam celebrações distintas, com formulários próprios, seguindo antiga tradição romana.

A data escolhido é em função do dia da morte de São Pancrácio, em 12 de maio de 304, aos 14 anos.

Qual a oração a São Pancrácio?

A oração inclui não apenas São Pancrácio, mas também seus amigos Nereu e Aquiles, todos canonizados pela Igreja Católica.

“Senhor Jesus, tantas são as tentações que nos seduzem para que a negativa à Sua Vontade se instale em nossa alma. Pedimos-vos, pela intercessão dos Santos Pancrácio, Nereu e Aquiles, a coragem para irmos até às últimas consequências, em busca do seu santo seguimento. Assim seja. Santos Pancrácio, Nereu e Aquiles, rogai por nós!".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)