Qual o santo do dia de hoje, 19 de agosto? Veja a oração de São João Eudes

No dia 19 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São João Eudes, reconhecido como o padroeiro dos teólogos, dos tipógrafos e promotor da devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Ele é lembrado por sua intensa dedicação à formação do clero e à evangelização do povo, especialmente nas regiões rurais da França. Fundador de congregações e autor espiritual, São João Eudes foi um verdadeiro missionário do coração cristão.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 19 de agosto?

O santo celebrado hoje, 19 de agosto, é São João Eudes. Ele é considerado padroeiro dos teólogos, por seu profundo conhecimento e atuação na formação sacerdotal; dos tipógrafos, por sua missão evangelizadora através da escrita e da imprensa; e também é reconhecido como o grande difusor da devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, sendo chamado de "Apóstolo dos Corações".

Qual a oração de São João Eudes?

“Ó admirável São João Eudes, apóstolo incansável do amor aos Sagrados Corações de Jesus e Maria,

vós que dedicastes toda a vossa vida à formação de santos sacerdotes e à evangelização do povo,

intercedei por nós, para que, como vós, sejamos fiéis servidores do Coração de Cristo.

Ensinai-nos a amar com generosidade, a servir com humildade e a viver com caridade.

Conduzi-nos à intimidade dos Corações Sagrados, para que sejamos transformados por esse amor.

São João Eudes, rogai por nós. Amém.”

Quem foi São João Eudes?

São João Eudes nasceu em 14 de novembro de 1601, na pequena vila de Ri, no norte da França, em uma família profundamente religiosa. Ainda jovem, demonstrava grande devoção a Maria, chegando a se consagrar secretamente a Ela. Estudou com os jesuítas e, após concluir seus estudos, foi ordenado sacerdote em 1625, ingressando na Congregação do Oratório, fundada pelo cardeal Pedro de Bérulle.

Durante sua vida, destacou-se por: pregar missões populares em vilas e cidades, especialmente para os camponeses; assistir vítimas da peste, enfrentando sem medo os riscos do contágio; fundar a Congregação de Jesus e Maria (Eudistas), voltada à formação espiritual e doutrinal dos padres; criar seminários, inovando a formação do clero em várias dioceses francesas; e, sobretudo, por espalhar a devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, sendo o primeiro a propor liturgicamente essa celebração.

Foi um incansável missionário do amor divino, destacando-se por sua coragem, caridade e zelo apostólico. Faleceu em 19 de agosto de 1680, data em que hoje é recordado pela Igreja.