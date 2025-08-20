Qual o santo do dia de hoje, 20 de agosto? Veja a oração de São Bernardo de Claraval
São Bernardo de Claraval, abade e doutor da Igreja, é celebrado no dia 20/08 pela Igreja Católica
No dia 20 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Bernardo de Claraval, um dos grandes nomes do cristianismo medieval, conhecido por seu papel na reforma da vida monástica e por seus profundos escritos espirituais. Ele foi um abade cisterciense e é reconhecido como Doutor da Igreja pela sua influência teológica e dedicação à vida contemplativa.
A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.
Quem é o santo do dia de hoje, 20 de agosto?
O santo celebrado neste dia 20 de agosto é São Bernardo de Claraval. Ele é considerado padroeiro dos apicultores, fabricantes de velas, cistercienses, cavaleiros templários e também das regiões da Borgonha (França) e Gibraltar, além de ser o patrono do Queen’s College, em Cambridge.
Qual a oração de São Bernardo de Claraval?
“Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que a vós recorreu,
implorou vosso auxílio e reclamou vosso socorro,
fosse por vós desamparado.
Animado, pois, com igual confiança,
a vós, Virgem entre todas singular,
como a Mãe recorro, de vós me valho,
e, gemendo sob o peso dos meus pecados,
me prostro a vossos pés.
Não desprezeis as minhas súplicas,
ó Mãe do Filho de Deus humanado,
mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém.”
Quem foi São Bernardo de Claraval?
São Bernardo nasceu em 1090, na cidade de Fontaines-lès-Dijon, na França, em uma família nobre. Ainda jovem, ingressou na ordem cisterciense, que buscava reviver a simplicidade e austeridade da vida monástica. Com apenas 25 anos, fundou o mosteiro de Claraval (Clairvaux), que se tornou referência espiritual em toda a Europa.
Ao longo da vida, Bernardo escreveu sermões, tratados e cartas que influenciaram profundamente a espiritualidade cristã. Foi um defensor fervoroso da devoção a Maria e destacou-se pela sua inteligência, humildade e carisma. Seu lema de vida era colocar Cristo no centro de tudo: “Se não for pronunciado o nome de Jesus, nada tem sentido.”
Foi também conselheiro de papas, reis e líderes religiosos, tendo desempenhado um papel central na resolução de crises na Igreja. São Bernardo faleceu em 1153 e foi declarado Doutor da Igreja em 1830.
