Simpatia contra fofoca: Aprenda o ritual para se proteger de inveja e negatividade
Se você sente o peso de olhares carregados e energias negativas, este ritual pode ser a chave para cortar esse problema
A fofoca pode gerar intrigas, prejudicar o âmbito pessoal e profissional, além de afetar relacionamentos. Pessoas mal-intencionadas transmitem inveja e negatividade que atrapalham diversos caminhos.
Se há um peso constante, olhares carregados ou comentários maldosos, é importante agir. Utilizar a sutileza de uma simpatia pode ser um caminho para resolver a situação.
Para cortar este problema de vez e se proteger, existe um ritual específico e a Redação Integrada de O Liberal trouxe para ajudar na proteção contra fofoqueiros.
A seguir, confira o passo a passo completo para dar um basta nas fofocas.
Passo a passo do ritual para acabar com a fofoca
- Acenda uma vela azul em um pires.
- Chame pelo anjo Mikael por 3 vezes.
- Leia o Salmo 120, em oferenda ao anjo Mikael.
- Espere a vela derreter completamente.
- Pegue os restos da vela e enterre-os em um vaso de planta comigo-ninguém-pode.
- Lave o pires e use-o normalmente.
- Ao cuidar da planta, lave bem as mãos sempre que for tocá-la.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
