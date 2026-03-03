Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Simpatia contra fofoca: Aprenda o ritual para se proteger de inveja e negatividade

Se você sente o peso de olhares carregados e energias negativas, este ritual pode ser a chave para cortar esse problema

Jennifer Feitosa

A fofoca pode gerar intrigas, prejudicar o âmbito pessoal e profissional, além de afetar relacionamentos. Pessoas mal-intencionadas transmitem inveja e negatividade que atrapalham diversos caminhos.

Se há um peso constante, olhares carregados ou comentários maldosos, é importante agir. Utilizar a sutileza de uma simpatia pode ser um caminho para resolver a situação.

Para cortar este problema de vez e se proteger, existe um ritual específico e a Redação Integrada de O Liberal trouxe para ajudar na proteção contra fofoqueiros.

VEJA MAIS

image Jovem é presa por cobrar para apagar fofoca publicada nas redes sociais
Suspeita de 21 anos é investigada pelos crimes de extorsão, difamação e injúria praticados em redes sociais

image Fofoca? Saiba como descobrir se tem alguém falando sobre você pelas costas e dicas de como lidar
Algumas pistas podem indicar que alguém está falando mal você; saiba mais

image Vídeo: criminosos raspam o cabelo de três mulheres como forma de castigo por 'fofoca'
Um dos agressores menciona que essa violência foi motivada pela criação de um suposto grupo de fofocas envolvendo as mulheres

A seguir, confira o passo a passo completo para dar um basta nas fofocas.

Passo a passo do ritual para acabar com a fofoca

  • Acenda uma vela azul em um pires.
  • Chame pelo anjo Mikael por 3 vezes.
  • Leia o Salmo 120, em oferenda ao anjo Mikael.
  • Espere a vela derreter completamente.
  • Pegue os restos da vela e enterre-os em um vaso de planta comigo-ninguém-pode.
  • Lave o pires e use-o normalmente.
  • Ao cuidar da planta, lave bem as mãos sempre que for tocá-la.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda