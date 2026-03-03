Simpatia contra fofoca: Aprenda o ritual para se proteger de inveja e negatividade

A fofoca pode gerar intrigas, prejudicar o âmbito pessoal e profissional, além de afetar relacionamentos. Pessoas mal-intencionadas transmitem inveja e negatividade que atrapalham diversos caminhos.

Se há um peso constante, olhares carregados ou comentários maldosos, é importante agir. Utilizar a sutileza de uma simpatia pode ser um caminho para resolver a situação.

Para cortar este problema de vez e se proteger, existe um ritual específico e a Redação Integrada de O Liberal trouxe para ajudar na proteção contra fofoqueiros.

VEJA MAIS

A seguir, confira o passo a passo completo para dar um basta nas fofocas.

Passo a passo do ritual para acabar com a fofoca

Acenda uma vela azul em um pires.

Chame pelo anjo Mikael por 3 vezes.

Leia o Salmo 120, em oferenda ao anjo Mikael.

Espere a vela derreter completamente.

Pegue os restos da vela e enterre-os em um vaso de planta comigo-ninguém-pode.

Lave o pires e use-o normalmente.

Ao cuidar da planta, lave bem as mãos sempre que for tocá-la.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)