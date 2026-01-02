Capa Jornal Amazônia
Signos com transformações poderosas em 2026: saiba quem pode viver mudanças importantes neste ano

Entre os 12 signos, três têm previsões fortes para o novo ciclo

Lívia Ximenes
fonte

As previsões para esses três signos estão relacionadas com amadurecimento, escolhas e sentimentos (Freepik)

A chegada de 2026 pode ser marcante para três signos em especial. Além de previsões gerais para o que rege este ano e quais acontecimentos são esperados, algumas pessoas devem viver transformações poderosas no ciclo que se iniciou em 1º de janeiro. A promessa é de mudanças internas e externas.

Conheça os 3 signos com transformações poderosas em 2026

1 - Aquário

Quem nasceu entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro deve notar uma mudança interna e silenciosa no começo de 2026. Há previsão de amadurecimento da independência, perda do medo de assumir desejos e sentimento de capacidade para construir algo novo e sólido. Os aquarianos devem viver com calma e sem pressa, com autoconfiança e visão de futuro.

4 - Gêmeos

Aos nascidos entre 21 de maio e 20 junho, há perda de sentido em um compromisso antigo — e isso já pode ser percebido. Os geminianos devem notar que insistir nesse ponto em questão não é mais válido e, ao aceitar a mudança, uma fase de autonomia e com menos pressão inicia. Entretanto, a nova era prometida para 2026 só começa quando há escolha por vontade própria.

3 - Câncer

Para que nasceu entre 21 de junho e 22 de julho, a transformação está na responsabilidade emocional, com uma nova percepção. Os cancerianos, em 2026, devem aceitar que nem tudo é responsabilidade deles e que suportar cargas de outros não é uma prova de amor. Mudanças, com foco em autocuidado e estabelecimento de limites, são esperadas.

