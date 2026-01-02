Horóscopo de hoje 02/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (02/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O que chegar ao fim anuncia um novo começo, e é disso que trata a vida, se renovar constantemente e engatar os fins com os começos para dar continuidade. A vida funciona de verdade em eterna continuidade. É assim.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Só conhecemos de verdade aquilo que percebemos, porque tudo o mais que imaginamos saber é pura teoria, nunca praticada. Aquilo que você pratica todos os dias tem a chave do que você necessita e do que pode descartar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Difícil contar com as pessoas que prometem mundos e fundos, porque são justamente elas, as que mais prometem, as que falham quando chega a hora de provar que as promessas eram verdadeiras. Passe através delas

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Há pessoas que dá gosto encontrar, porque conversar com elas enriquece o espírito. Há outras, no entanto, que é melhor ver pelas costas, porque fazem exatamente o contrário. Chegou a hora de selecionar as pessoas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A vida se move de maneiras misteriosas, ocupando todo o cenário, inclusive daquelas experiências que você ainda ignora, mas que estão à caminho. Confie nos mistérios da vida, às vezes assustam, mas são abençoados.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Selecione com clareza e discernimento as pessoas que sua alma considera amigas, porque nem todas elas merecem esse título. A amizade é o único relacionamento perfeito, portanto, não gaste amizade com quem não merece.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Se todas as ideias se transformassem em realidade concreta, como você se sentiria a respeito do que normalmente pensa? É certo que a mente pensa mais do que às vezes desejaríamos, é preciso selecionar o que pensamos.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A clareza de suas percepções pode não ser compatível com o que as pessoas querem saber, ou melhor dito, com o que elas preferem ignorar. Às vezes parece melhor ser ignorante do que ter clareza de percepção.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É muito importante que você tenha domínio sobre o que é seu, e que resista às demandas que as pessoas fazem para compartilhar esse domínio. É legítimo que você queira ter total controle sobre seus recursos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nem todas as pessoas de seu círculo continuam sendo merecedoras de ser parte de seus relacionamentos próximos, algumas delas foram mudando ao longo do tempo e se distanciando daquilo que é bom para você.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Procure se sacrificar pela causa certa, e pessoas, em geral, não constituem causas certas, elas estão mais para incertas. A causa certa sempre envolve princípios universais, coisas maiores do que os indivíduos.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Enquanto você seja fiel aos seus propósitos, e não tenha pudor de os revelar com sinceridade diante do espelho, você também deterá o controle do movimento, sua vontade prevalecerá sobre as circunstâncias. Isso vale.

