Signo de Sagitário: confira 5 mitos e verdades sobre os sagitarianos

Conhecidos por serem otimistas, bem-humorados e amantes das aventuras, os nativos de Sagitário costumam ser aquelas pessoas da roda de amigos que são mais alegres e conseguem levantar o ânimo de todos em qualquer ocasião. No entanto, existem mais do que apenas essas características atribuídas aos sagitarianos, como por exemplo: se eles forem tratados com simpatia e delicadeza, eles devolverão esse tratamento na mesma medida e se forem tratados com agressividade, idem.

“Eles são otimistas na medida certa para sobreviver ao caos do mundo. Aquele otimismo que te levanta do chão e diz: ‘Bora, que amanhã tem mais aventura’”, revelou a astróloga Amanda Rodrigues no portal Band.

Confira os mitos e verdades sobre o signo de Sagitário:

Os sagitarianos não têm sentimento?

Mito! Os sagitarianos são muitos profundos e possuem sentimentos intensos. “Na verdade, se afoga em profundidade desde que nasceu. São buscadores da verdade, e a mente sagitariana filosofa desde o café da manhã. Se estão rindo, pode apostar: já fizeram três reflexões existenciais antes das 9h”, revelou Amanda Rodrigues.

Os sagitarianos fogem de compromisso?

Verdade! Os nativos de Sagitário frequentemente estão se retirando de relacionamentos que não têm vistas para o futuro. “Se houver crescimento, exploração e risadas, eles ficam, se apaixonam e ainda fazem planos de viagem. Agora, se tentarem controlar… aí a flecha some”, explicou a astróloga Amanda.

Os sagitarianos não têm limite?

Mito! Os sagitarianos até podem ser muito alegres, sorridentes, divertidos e muito engraçados, mas eles costumam colocar limites em suas ações no dia a dia. “Eles gostam de expandir, exagerar um pouco e viver intensamente, mas sempre aprendendo enquanto vivem. É expansão inteligente”, ressaltou a astróloga.

Os sagitarianos falam demais?

Verdade! As pessoas do signo de Sagitário costumam falar bastante e de vez em quando podem soltar opiniões exageradas. “Eles falam o que pensam porque acreditam que a verdade liberta — e liberta mesmo, só que às vezes dói antes. Com maturidade, aprendem que nem toda flecha precisa ser atirada”, disse a astróloga.

Os sagitarianos são muito otimistas?

Verdade! Os nativos de Sagitário conseguem ser extremamente otimistas com as situações e vivências do cotidiano. “No fim, sagitário é o fogo que anima, a risada que salva, a fé que te pega pela mão e a bússola que lembra: o sentido da vida é vivido, não decorado”, finalizou a astróloga Amanda Rodrigues.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)