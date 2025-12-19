Signo de Sagitário: confira 5 mitos e verdades sobre os sagitarianos
As pessoas do signo de Sagitário fazem aniversário entre 22 de novembro e 21 de dezembro
Conhecidos por serem otimistas, bem-humorados e amantes das aventuras, os nativos de Sagitário costumam ser aquelas pessoas da roda de amigos que são mais alegres e conseguem levantar o ânimo de todos em qualquer ocasião. No entanto, existem mais do que apenas essas características atribuídas aos sagitarianos, como por exemplo: se eles forem tratados com simpatia e delicadeza, eles devolverão esse tratamento na mesma medida e se forem tratados com agressividade, idem.
“Eles são otimistas na medida certa para sobreviver ao caos do mundo. Aquele otimismo que te levanta do chão e diz: ‘Bora, que amanhã tem mais aventura’”, revelou a astróloga Amanda Rodrigues no portal Band.
Confira os mitos e verdades sobre o signo de Sagitário:
-
Os sagitarianos não têm sentimento?
Mito! Os sagitarianos são muitos profundos e possuem sentimentos intensos. “Na verdade, se afoga em profundidade desde que nasceu. São buscadores da verdade, e a mente sagitariana filosofa desde o café da manhã. Se estão rindo, pode apostar: já fizeram três reflexões existenciais antes das 9h”, revelou Amanda Rodrigues.
-
Os sagitarianos fogem de compromisso?
Verdade! Os nativos de Sagitário frequentemente estão se retirando de relacionamentos que não têm vistas para o futuro. “Se houver crescimento, exploração e risadas, eles ficam, se apaixonam e ainda fazem planos de viagem. Agora, se tentarem controlar… aí a flecha some”, explicou a astróloga Amanda.
VEJA MAIS
-
Os sagitarianos não têm limite?
Mito! Os sagitarianos até podem ser muito alegres, sorridentes, divertidos e muito engraçados, mas eles costumam colocar limites em suas ações no dia a dia. “Eles gostam de expandir, exagerar um pouco e viver intensamente, mas sempre aprendendo enquanto vivem. É expansão inteligente”, ressaltou a astróloga.
-
Os sagitarianos falam demais?
Verdade! As pessoas do signo de Sagitário costumam falar bastante e de vez em quando podem soltar opiniões exageradas. “Eles falam o que pensam porque acreditam que a verdade liberta — e liberta mesmo, só que às vezes dói antes. Com maturidade, aprendem que nem toda flecha precisa ser atirada”, disse a astróloga.
-
Os sagitarianos são muito otimistas?
Verdade! Os nativos de Sagitário conseguem ser extremamente otimistas com as situações e vivências do cotidiano. “No fim, sagitário é o fogo que anima, a risada que salva, a fé que te pega pela mão e a bússola que lembra: o sentido da vida é vivido, não decorado”, finalizou a astróloga Amanda Rodrigues.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA