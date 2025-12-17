Horóscopo de hoje 17/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (17/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Enquanto a mente voa longe, o corpo tem dificuldade de suportar tudo que precisa ser feito de imediato. Essa discordância precisa ser tratada com sabedoria, para que sua alma não pretenda ir além do possível.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Apesar de que o pensamento positivo e as palavras de motivação são forças de grande impacto, se a sua alma ficar só nelas acabará se decepcionando. É preciso agregar uma atuação concreta para fundamentar as palavras.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É bom ouvir palavras de alento, mas é melhor manter o bom senso para não confundir votos de felicidade com realidades consumadas. Considere o seguinte, esta é a época do ano em que as pessoas se enchem de esperança.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A criatividade é a virtude imprescindível para dar conta do recado que sua alma assumiu nesta parte do caminho. Por isso, em vez de repetir fórmulas que deram certo outrora, procure inovar em cada detalhe. Aí sim!

♌ Leão (23/07 a 22/08)

É sinal de espiritualidade tentar fazer o bem e se sacrificar nesse sentido, porém, é preciso manter o discernimento bem afiado, para selecionar direito as pessoas por quem sua alma vai se sacrificar. É por aí.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Busque sua turma, porque tudo que de melhor sua alma pretende realizar depende de colaboração. Busque sua turma, e não terceirize essa busca ao algoritmo das redes sociais, mas procure encontros presenciais. Aí sim!

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As pessoas se desejam coisas muito boas e positivas nesta parte do ano, mas seria melhor que fizessem algo positivo para elas e para as outras com que se relacionam, em vez de deixar tudo para a teoria das palavras.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Mesmo que esse entusiasmo irracional que toma conta de sua alma de vez em quando aponte numa direção que você saiba ser virtualmente impossível, ainda assim está valendo, pela natureza do bom sentimento que evoca.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Permita-se fazer brincadeiras inocentes e tolas, como se você voltasse a ser criança, mas preste atenção na reação das pessoas, porque muito provavelmente nem todas elas aceitem as brincadeiras. É assim.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Querendo fazer o bem, talvez você atropele um pouco os fatos e as pessoas não recebam bem sua bênção. Não importa, nesta parte do caminho é preciso você atuar de acordo com os impulsos mais íntimos do coração.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Evite carregar nas suas costas a dor do mundo, é preciso separar direito o que é seu e o que é de outras pessoas, porque como as coisas andam bastante confusas no cenário do mundo, selecionar direito é imprescindível.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O entusiasmo é sagrado, quanto mais a alegria! Porém, é nesses momentos que a gente perde o bom senso também, portanto, agora que as coisas parecem se abrir com luz e amplitude, mantenha a cabeça no devido lugar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)