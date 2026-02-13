Signo de Aquário: confira 20 características mais marcantes dos aquarianos
Os nativos de Aquário tendem a ser inteligentes, criativos e dinâmicos
No universo da Astrologia, ninguém pode negar que os nativos de Aquário possuem características marcantes capazes de chamar a atenção dos outros signos do zodíaco. Conhecido por ser o "signo do futuro" ou "da nova Era", os aquarianos são pessoas criativas, inteligentes e mentalmente dinâmicas, que costumam entregar um visão fria e crítica nos momentos mais difíceis devido à sabedoria deles estar sempre à frente do tempo.
"O símbolo que representa o signo de Aquário é o aguadeiro, que de seu jarro joga a água da sabedoria no oceano da vida para todos os seres, indicando a capacidade de trazer ao mundo uma sabedoria que canaliza do universo. Representa a capacidade que cada ser tem de ir além do que consegue ver, quebrar padrões e se conectar com o universo que habita em seu interior", disse a astróloga Thais Mariano ao portal Terra.
Confira 20 características marcantes do signo de Aquário:
- Aquarianos gostam de viajar no mundo das ideias;
- Os nativos costumam ser leves e rápidos na mente e no corpo;
- É o signo de muitos corredores e jogadores de futebol;
- Eles são caracterizados por serem gênios criativos e dinâmicos;
- São extremamente trabalhadores, mas precisam de liberdade;
- Dão mais importância às amizades do que ao amor romântico;
- Não gostam de dramas emocionais;
- São impulsvos e bastante ansiosos;
- Não gostam de ficar quietos e odeiam limites;
- Conseguem ter uma visão fria e crítica nos momentos mais difíceis;
- Eles costumam fugir de emoções e de sentimentos mais intensos;
- Existem aquarianos tradicionais e outros mais conservadores;
- Em muitos casos, eles são tidos como "mal compreendidos";
- Esse signo gosta de sua própria liberdade;
- Eles gostam de ler sobre gêneros dversificados;
- Os aquarianos são muito sociáveis e fazem parte de muitos grupos;
- Amam falar sobre os assuntos da nova Era e o progresso da ciência;
- Não espere paixão e intensidade dos aquarianos, porque eles são o contrário;
- Apesar de gostar da sua autonomia, os nativos desse signo cotumam ficar casados durante um longo tempo;
- E por último, se você vir uma pessoa de cabelos azuis, calça verde limão e camisa estampada, tenha certeza que ela é de Aquário.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
