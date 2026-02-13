Capa Jornal Amazônia
Signo de Aquário: confira 20 características mais marcantes dos aquarianos

Os nativos de Aquário tendem a ser inteligentes, criativos e dinâmicos

Victoria Rodrigues
fonte

Os nativos de Aquário fazem aniversário entre 19 de janeiro a 18 de fevereiro. (Foto: Freepik)

No universo da Astrologia, ninguém pode negar que os nativos de Aquário possuem características marcantes capazes de chamar a atenção dos outros signos do zodíaco. Conhecido por ser o "signo do futuro" ou "da nova Era", os aquarianos são pessoas criativas, inteligentes e mentalmente dinâmicas, que costumam entregar um visão fria e crítica nos momentos mais difíceis devido à sabedoria deles estar sempre à frente do tempo.

"O símbolo que representa o signo de Aquário é o aguadeiro, que de seu jarro joga a água da sabedoria no oceano da vida para todos os seres, indicando a capacidade de trazer ao mundo uma sabedoria que canaliza do universo. Representa a capacidade que cada ser tem de ir além do que consegue ver, quebrar padrões e se conectar com o universo que habita em seu interior", disse a astróloga Thais Mariano ao portal Terra.

Confira 20 características marcantes do signo de Aquário:

  1. Aquarianos gostam de viajar no mundo das ideias;
  2. Os nativos costumam ser leves e rápidos na mente e no corpo;
  3. É o signo de muitos corredores e jogadores de futebol;
  4. Eles são caracterizados por serem gênios criativos e dinâmicos;
  5. São extremamente trabalhadores, mas precisam de liberdade;
  6. Dão mais importância às amizades do que ao amor romântico;
  7. Não gostam de dramas emocionais;
  8. São impulsvos e bastante ansiosos;
  9. Não gostam de ficar quietos e odeiam limites;
  10. Conseguem ter uma visão fria e crítica nos momentos mais difíceis;
  11. Eles costumam fugir de emoções e de sentimentos mais intensos;
  12. Existem aquarianos tradicionais e outros mais conservadores;
  13. Em muitos casos, eles são tidos como "mal compreendidos";
  14. Esse signo gosta de sua própria liberdade;
  15. Eles gostam de ler sobre gêneros dversificados;
  16. Os aquarianos são muito sociáveis e fazem parte de muitos grupos;
  17. Amam falar sobre os assuntos da nova Era e o progresso da ciência;
  18. Não espere paixão e intensidade dos aquarianos, porque eles são o contrário;
  19. Apesar de gostar da sua autonomia, os nativos desse signo cotumam ficar casados durante um longo tempo;
  20. E por último, se você vir uma pessoa de cabelos azuis, calça verde limão e camisa estampada, tenha certeza que ela é de Aquário.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

