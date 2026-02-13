Signo de Aquário: confira 20 características mais marcantes dos aquarianos

No universo da Astrologia, ninguém pode negar que os nativos de Aquário possuem características marcantes capazes de chamar a atenção dos outros signos do zodíaco. Conhecido por ser o "signo do futuro" ou "da nova Era", os aquarianos são pessoas criativas, inteligentes e mentalmente dinâmicas, que costumam entregar um visão fria e crítica nos momentos mais difíceis devido à sabedoria deles estar sempre à frente do tempo.

"O símbolo que representa o signo de Aquário é o aguadeiro, que de seu jarro joga a água da sabedoria no oceano da vida para todos os seres, indicando a capacidade de trazer ao mundo uma sabedoria que canaliza do universo. Representa a capacidade que cada ser tem de ir além do que consegue ver, quebrar padrões e se conectar com o universo que habita em seu interior", disse a astróloga Thais Mariano ao portal Terra.

VEJA MAIS

Confira 20 características marcantes do signo de Aquário:

Aquarianos gostam de viajar no mundo das ideias; Os nativos costumam ser leves e rápidos na mente e no corpo; É o signo de muitos corredores e jogadores de futebol; Eles são caracterizados por serem gênios criativos e dinâmicos; São extremamente trabalhadores, mas precisam de liberdade; Dão mais importância às amizades do que ao amor romântico; Não gostam de dramas emocionais; São impulsvos e bastante ansiosos; Não gostam de ficar quietos e odeiam limites; Conseguem ter uma visão fria e crítica nos momentos mais difíceis; Eles costumam fugir de emoções e de sentimentos mais intensos; Existem aquarianos tradicionais e outros mais conservadores; Em muitos casos, eles são tidos como "mal compreendidos"; Esse signo gosta de sua própria liberdade; Eles gostam de ler sobre gêneros dversificados; Os aquarianos são muito sociáveis e fazem parte de muitos grupos; Amam falar sobre os assuntos da nova Era e o progresso da ciência; Não espere paixão e intensidade dos aquarianos, porque eles são o contrário; Apesar de gostar da sua autonomia, os nativos desse signo cotumam ficar casados durante um longo tempo; E por último, se você vir uma pessoa de cabelos azuis, calça verde limão e camisa estampada, tenha certeza que ela é de Aquário.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)