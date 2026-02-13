Horóscopo de hoje 13/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (13/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A liderança para estimular as pessoas a fazerem o que é certo não poderá ser organizada nem planejada, precisará ser acidental, ou seja, espere você os acontecimentos se desenvolverem para cumprir o papel que lhe toca.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Os questionamentos profundos que estão fazendo espaço em sua mente e coração vão adquirindo proporção e tomando mais tempo, a cada dia. É valioso se aventurar a encontrar as respostas pertinentes a esses questionamentos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Nos próximos tempos, que serão anos, a melhor tendência que você pode se dedicar a explorar e desenvolver é se articular social e politicamente, porque apesar de a política ser suja, ainda assim é necessária.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Para frente, mas principalmente que esse ir para frente seja para cima também. O movimento dos próximos anos há de trazer mais exposição e ascensão, e isso não acontece senão como resultado de sua perseverança.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Comece a pensar em sua vida a longo prazo e utilize essa ideação para orientar e planejar sua atuação em tempo gerúndio, construindo com paciência e dedicação o futuro. Pense grande, por que não? Se a ideia alcança...

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O corte entre o passado e o futuro não será de uma vez só, ao longo dos próximos anos sua alma deixará de ter saudade de um tempo passado que, com certeza, não terá sido melhor do que o porvir. Aposte no futuro.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Haverá cobranças e ajustes de contas nos próximos tempos, condições essas que demandam justiça, equilíbrio e, como sempre, muito boa vontade de todas as partes envolvidas, desde que pretendam harmonia e não conflito.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Procure construir seu destino tendo em vista que seus interesses precisam ser satisfeitos. Isso levará você a tomar decisões utilitárias, francamente objetivas e, em muitos momentos, desprovidas de sentimentos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As ideias lançadas ao futuro em algum momento são recolhidas, porque o futuro se transforma em gerúndio. Agora é o momento de recolher as ideias que outrora foram lançadas, e as transformar em empreendimentos concretos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Chega uma hora na vida em que se torna necessário fazer uma limpeza da alma, e essa é acompanhada por uma limpeza geral, de relacionamentos, de projetos, enfim, de tudo que representa o destino. Conclusão.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Nos próximos tempos será tudo junto e ao mesmo tempo, uma fabulosa diversidade de experiências, que atiçará sua alma em busca de discernimento para separar o falso do verdadeiro. Objetivo nobre de seguir.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Existir em boas condições é o fundamento de tudo o mais, e você tem ao seu dispor todas as potencialidades para fazer acontecer. Tome as iniciativas pertinentes para consolidar seus interesses e suas recompensas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)