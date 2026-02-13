Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 13/02: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira 13 de fevereiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (13/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Sexta-feira 13: veja 7 superstições ligadas à data
Veja sete superstições relacionadas à sexta-feira 13 (menos a dos gatinho pretos, pois eles só trazem amor!)


image Sexta-feira, 13, dia de proteção contra o ‘olho gordo’
Erveiras ensinam mandingas para se livrar de mau olhado


image Conheça mandingas especiais de Belém para esta sexta-feira 13
As bancas de ervas do Ver-o-Peso estão repletas de receitas para fazer a data ser de boas energias


 

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A liderança para estimular as pessoas a fazerem o que é certo não poderá ser organizada nem planejada, precisará ser acidental, ou seja, espere você os acontecimentos se desenvolverem para cumprir o papel que lhe toca.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Os questionamentos profundos que estão fazendo espaço em sua mente e coração vão adquirindo proporção e tomando mais tempo, a cada dia. É valioso se aventurar a encontrar as respostas pertinentes a esses questionamentos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Nos próximos tempos, que serão anos, a melhor tendência que você pode se dedicar a explorar e desenvolver é se articular social e politicamente, porque apesar de a política ser suja, ainda assim é necessária.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Para frente, mas principalmente que esse ir para frente seja para cima também. O movimento dos próximos anos há de trazer mais exposição e ascensão, e isso não acontece senão como resultado de sua perseverança.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Comece a pensar em sua vida a longo prazo e utilize essa ideação para orientar e planejar sua atuação em tempo gerúndio, construindo com paciência e dedicação o futuro. Pense grande, por que não? Se a ideia alcança...

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O corte entre o passado e o futuro não será de uma vez só, ao longo dos próximos anos sua alma deixará de ter saudade de um tempo passado que, com certeza, não terá sido melhor do que o porvir. Aposte no futuro.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

 Haverá cobranças e ajustes de contas nos próximos tempos, condições essas que demandam justiça, equilíbrio e, como sempre, muito boa vontade de todas as partes envolvidas, desde que pretendam harmonia e não conflito.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 Procure construir seu destino tendo em vista que seus interesses precisam ser satisfeitos. Isso levará você a tomar decisões utilitárias, francamente objetivas e, em muitos momentos, desprovidas de sentimentos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As ideias lançadas ao futuro em algum momento são recolhidas, porque o futuro se transforma em gerúndio. Agora é o momento de recolher as ideias que outrora foram lançadas, e as transformar em empreendimentos concretos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 Chega uma hora na vida em que se torna necessário fazer uma limpeza da alma, e essa é acompanhada por uma limpeza geral, de relacionamentos, de projetos, enfim, de tudo que representa o destino. Conclusão.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Nos próximos tempos será tudo junto e ao mesmo tempo, uma fabulosa diversidade de experiências, que atiçará sua alma em busca de discernimento para separar o falso do verdadeiro. Objetivo nobre de seguir.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Existir em boas condições é o fundamento de tudo o mais, e você tem ao seu dispor todas as potencialidades para fazer acontecer. Tome as iniciativas pertinentes para consolidar seus interesses e suas recompensas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda