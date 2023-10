Signo 29/10: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia para este domingo (29/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Esteja atento aos sinais que seu corpo envia, ariano. Pode ser que esteja mais fatigado do que o habitual; assim, respeite seu ritmo.

Touro (21/04 - 20/05)

O céu favorece programas rápidos e encontros agradáveis, taurino. Apenas tenha cuidado para não exagerar.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Opte por programas leves e não muito dispendiosos, geminiano. O momento pede uma administração mais cuidadosa dos seus recursos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Sua intuição e sensibilidade estão elevadas, canceriano. Siga seus instintos, preservando seu bem-estar.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia sugere mais introspecção e calma, leonino. Cuidado para não ser surpreendido por mudanças repentinas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Esteja em diversos ambientes, mas atente-se a lugares que podem drenar sua energia, virginiano. O céu pede maior atenção à qualidade das suas relações.

Libra (23/09 - 22/10)

Invista no longo prazo, libriano. Organize seu trabalho para manter as coisas no curso certo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Valorize companhias inteligentes e conversas profundas, escorpiano. Você está favorecido para temas intelectuais.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O céu incentiva o misticismo e assuntos sutis, sagitariano. Aproveite para cultivar seu sexto sentido e aplicá-lo, até mesmo na sedução.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Estabeleça boas trocas e esteja com as pessoas certas, capricorniano. É hora de dar atenção às suas relações.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuide da sua saúde, aquariano. Aproveite o dia para investir em uma alimentação saudável e na qualidade da sua rotina.

Peixes (20/02 - 20/03)

Divirta-se, mas com moderação, pisciano. O momento sugere estar em boa companhia, especialmente com aqueles com quem você pode ser espontâneo.