Signo 28/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia para esta terça (28/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Sinta a vontade de explorar o novo e canalize a energia para concretizar seus planos, ariano. Apenas tenha cautela ao tomar decisões radicais que possam ter consequências definitivas.

Touro (21/04 - 20/05)

Priorize o diálogo e negocie de maneira diplomática, taurino. Este é o momento de ouvir e ser ouvido, estabelecendo parcerias sólidas para o futuro.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Concentre-se no essencial e dedique sua energia às tarefas importantes, geminiano. A semana será agitada, então não negligencie a saúde enquanto enfrenta os desafios.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aproveite o favorável momento para expressar sua individualidade e conquistar objetivos, canceriano. Mantenha atenção aos detalhes para não negligenciar as pessoas ao seu redor.

Leão (23/07 - 22/08)

Pratique a paciência e busque conciliar diferentes perspectivas nas questões pessoais e familiares, leonino. Cuide do seu mundo interno, preparando-se para mudanças significativas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Observe o entorno e aprenda com as pessoas ao seu redor, virginiano. A vida social ganha destaque, mas saiba ouvir para enriquecer suas conexões.

Libra (23/09 - 22/10)

Estabeleça prioridades e evite desperdícios de recursos, libriano. Cuide das finanças e gerencie o tempo para aproveitar oportunidades valiosas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Com a Lua Nova em seu signo, renove-se e esteja aberto ao novo, escorpiano. Celebre as oportunidades, permitindo-se conduzir as coisas à sua maneira.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A intuição prevalece, exigindo atenção ao bem-estar, sagitariano. Dedique-se à rotina, priorizando o sono para manter uma mente revigorada.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Pense no futuro, mas evite pressa excessiva, capricorniano. Ajuste planos e projetos com sabedoria, mantendo o ritmo natural das coisas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aprofunde o autoconhecimento, aproveitando a intensidade do momento, aquariano. Esteja aberto a estudos e novos conhecimentos para impulsionar seu crescimento futuro.

Peixes (20/02 - 20/03)

Confie na intuição, mas evite o escapismo ao tomar decisões firmes e claras, pisciano. Não tema analisar as escolhas com clareza e assertividade.