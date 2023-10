Signo 26/10: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia para esta quinta-feira (26/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Esteja atento à sensibilidade do céu, ariano, e tome cuidado com surpresas.

Touro (21/04 - 20/05)

Valorize a qualidade sobre a quantidade, taurino, prestando mais atenção às pessoas ao seu redor.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Desenvolva sua criatividade, geminiano, e lidere com sabedoria, executando com energia.

Câncer (21/06 - 22/07)

Acredite no futuro, mas realize no presente, canceriano, mantendo fé sem exagerar na confiança.

Leão (23/07 - 22/08)

Identifique o essencial, leonino, aproveitando a energia para transformação e desapego.

Virgem (23/08 - 22/09)

Observe as pessoas, virginiano, priorizando ouvir para ser ouvido.

Libra (23/09 - 22/10)

Organize-se, libriano, enfrentando o dia com disciplina diante das muitas atividades.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Adicione seu toque pessoal, escorpiano, encontrando soluções criativas com autenticidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuide das questões familiares mesmo na rotina corrida, sagitariano, mantendo a vida íntima em ordem.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Reflita nas palavras, capricorniano, evitando agir ou falar sem pensar.

Aquário (21/01 - 19/02)

Priorize e aja objetivamente, aquariano, usando sensibilidade de maneira prática.

Peixes (20/02 - 20/03)

Evite exageros emocionais, pisciano, buscando agir com foco e clareza.