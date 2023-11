Signo 24/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia para esta sexta (24/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Exerça a sua liderança de forma inteligente e empática, ariano. O dia pode trazer muitas responsabilidades.

Touro (21/04 - 20/05)

É hora de você perceber o que faz mais sentido na sua vida, taurino. É hora de reforçar os seus valores mais profundos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É hora de mudar e saber quem deve estar mais próximo em meio a essa mudanças, geminiano. Encare seus medos e siga em frente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Invista na boa comunicação para fazer parcerias produtivas, canceriano. O céu pede para você atuar em conjunto.

Leão (23/07 - 22/08)

Organize a sua rotina, leonino. É fundamental que você consiga ter tempo para fazer tudo o que for necessário.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia favorece os bons contatos e as paqueras, virginiano. Aproveite para prestar atenção no seu entorno.

Libra (23/09 - 22/10)

Dê atenção aos temas domésticos e invista no seu bem-estar íntimo, libriano. É hora de favorecer os mais próximos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Organize a sua mente para dar conta de todas as demandas, escorpiano. Cuidado com a ansiedade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Eleja prioridades e não perca o foco, sagitariano. É importante ser bem objetivo e concentrado neste momento.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O seu magnetismo pessoal está em alta, capricorniano. Mantenha o bom humor e procure cuidar do seu corpo.

Aquário (21/01 - 19/02)

O céu pode trazer um pouco de clima introspectivo para você, aquariano. Esteja preparado para possíveis surpresas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dê prioridade às pessoas certas, pisciano. O céu pede mais atenção às suas amizades e contatos.