Signo 22/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça (22/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Concretize mudanças e comece uma fase animada nesta semana, que anuncia viagem, encontros de prestígio e oportunidades inesperadas. A sorte caminhará ao seu lado e dará uma empurradinha em assuntos enrolados. Acerto de documentação e assuntos jurídicos terão andamento positivo. Vença burocracias e movimente a vida na direção dos sonhos. Prestígio e poder de influência em alta!

Touro (21/04 - 20/05)

Avance mais um passo em negociações financeiras e investimentos no seu futuro. A semana trará boas estratégias e formalizações. Resolva assuntos práticos e alivie angústias. O pensamento se voltará para questões íntimas e existenciais. Este período trará inteligência emocional, consciência das suas necessidades e desapegos. Inove, assuma poder e faça a diferença no mundo!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Conversas esclarecedoras, entendimento e bons acordos inaugurarão uma fase gostosa no amor. A semana trará harmonia nos relacionamentos e concretização de planos. O que estava pausado, começará a andar. Tome decisões com mais segurança e resolva interesses pessoais. Amizades especiais estarão próximas. Conte com um apoio inesperado; tudo fluirá positivamente!

Câncer (21/06 - 22/07)

Trabalho e saúde ganharão uma dose maior de energia e de clareza a partir desta semana. Espere por mais vitalidade, equilíbrio e sucesso. A rotina ficará mais agradável e organizada. Invista em novas atividades e no seu bem-estar. Harmonia nas relações será fundamental para bons resultados. Você poderá negociar um contrato, fortalecer sua posição, firmar acordos e criar novos vínculos.

Leão (23/07 - 22/08)

Comemore conquistas dos filhos ou de alguém próximo. A semana trará alegrias e mais entusiasmo. Solte a criatividade e desenvolva ideias. Este período inspirará novos projetos e mudanças no lifestyle. Reinvente a vida, brilhe, explore seus talentos e inove a carreira. Você poderá se envolver com novas tecnologias e temas de interesse coletivo. As portas do coração estarão abertas. Amor em alta!

Virgem (23/08- 22/09)

Decisões sobre o futuro e um novo empreendimento movimentarão a semana. Retome um projeto e consolide a carreira; você poderá se surpreender com os resultados. As comunicações estarão abertas. Amplie contatos com autoridades e estrangeiros. Valerá também marcar presença nas redes sociais, expor opiniões e compartilhar conteúdos relevantes. Sucesso em entrevistas e apresentações.

Libra (23/09 - 22/10)

Suba um patamar no trabalho. A semana trará sucesso dos empreendimentos e oportunidades de desenvolvimento. Brilhantismo, elegância e objetividade marcarão sua presença em reuniões, entrevistas, eventos profissionais ou nos estudos. Decida novos rumos e conquiste relevância. Você contará com poder de negociação em contratos e atividades comerciais. Proximidade com irmãos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A semana terá foco em finanças e investimentos. Caminhos de maior estabilidade ficarão iluminados. Aproveite para determinar prioridades e planejar compras. Valerá também se presentear com algum mimo e comemorar as metas alcançadas de ajustes no orçamento. Por um mês, você terá chances de fortalecer as bases materiais. Fique de olho numa oportunidade de trabalho ou de retomar um projeto.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A boa notícia da semana é a entrada do Sol em seu signo, movimento que trará vitalidade, brilho, otimismo e caminhos iluminados. Depois de “lavar a alma”, chegou a hora de começar um novo ciclo de vida, com mais conforto, prazeres e sentimentos renovados. Dê um desconto na impaciência e irritação com a lerdeza alheia e assuma uma postura mais didática. Bom humor e entusiasmo estarão de volta!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Começará nesta semana uma fase de maior interiorização e de encerramento de ciclo. Aproveite para fazer um balanço dos últimos tempos, avaliar perdas e ganhos, encontrar respostas dentro de você e aumentar a sintonia com os sentimentos. Nada será tão pragmático. Deixe a vida fluir, o acaso acontecer e se surpreenda com momentos emocionantes e encantadores. Diminua o ritmo e respire!

Aquário (21/01 - 19/02)

Fortaleça sua posição na equipe. amplie a participação social e some forças nas atividades de grupo. A semana cobrará decisões rápidas e talvez difíceis. Reestruturações em curso pedirão dedicação a um novo projeto e atenção aos relacionamentos. Convites, aumento de demandas, muitos encontros agradáveis e motivadores darão sabor intenso aos próximos dias. Faça novas amizades!

Peixes (20/02 - 20/03)

Carreira e caminhos para o futuro ficarão iluminados nesta semana de sucesso profissional e tranquilidade financeira. Relacionamentos de trabalho estarão aquecidos; você poderá firmar um contrato promissor, ampliar parcerias e alcançar suas metas. Conte com poder de negociação, diminua custos e estique o prazo de um projeto pessoal. Se planejar direitinho, tudo dará certo!