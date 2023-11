Signo 20/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia para esta segunda-feira (20/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Esteja atento ao excesso de empolgação que pode levar a decisões precipitadas, taurino. Em momentos de dúvida, compartilhe suas angústias com pessoas próximas.

Touro (21/04 - 20/05)

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Priorize o diálogo e comunique suas ideias com clareza, geminiano. Esteja aberto para compreender as perspectivas dos outros.

Câncer (21/06 - 22/07)

Organize sua agenda para cumprir todas as suas atividades, canceriano. Tenha cautela com o excesso de otimismo ao assumir compromissos.

Leão (23/07 - 22/08)

Desperte seu lado sedutor e aproveite o poder de persuasão, leonino. Contudo, evite ser excessivamente individualista.

Virgem (23/08 - 22/09)

Organizar as coisas dentro de casa é fundamental, virginiano. O momento pede boas trocas e diálogos familiares.

Libra (23/09 - 22/10)

Seja espontâneo, mas evite exageros na exposição, libriano. Comunique-se com franqueza, mas de maneira delicada.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Preste atenção aos gastos e finanças, escorpiano. Eleja prioridades e invista no que realmente importa.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A energia para iniciar coisas novas está presente, sagitariano. Tome cuidado para que não seja algo momentâneo e sem consistência.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Conecte-se à sua espiritualidade, capricorniano. Dedique-se a olhar para dentro e cuidar de si mesmo.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dê atenção às prioridades, sonhando com o futuro sem perder o foco no presente, aquariano. O momento pede mais planejamento.

Peixes (20/02 - 20/03)

Exerça sua liderança com leveza nas palavras, pisciano. Conquiste os outros mais pelo carisma do que pela força.