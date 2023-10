Signo 20/10: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia para esta sexta-feira (20/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Esteja preparado para intensas emoções, ariano. Dosar sua expressão é importante para evitar exageros desnecessários.

Touro (21/04 - 20/05)

Cuide da sua espiritualidade, taurino. Este é o momento de ficar atento aos sinais evidenciados pelo universo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Pense no futuro a longo prazo, geminiano. Preste atenção às pessoas que estão sempre ao seu lado, aquelas que extraem o melhor de você.

Câncer (21/06 - 22/07)

Equilibre sua vida profissional e pessoal, canceriano. Não se esqueça de reservar espaço para o aspecto mais sutil de sua natureza.

Leão (23/07 - 22/08)

Use sua intuição com sabedoria e invista em caminhos alinhados aos seus valores, leonino. Ponderação é fundamental.

Virgem (23/08 - 22/09)

Invista nas parcerias certas, virginiano. Inclua na sua intimidade apenas quem realmente vale a pena.

Libra (23/09 - 22/10)

Exerça empatia e defenda o que você merece nas relações, libriano. Este é o momento de equilíbrio em seus relacionamentos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Invista na saúde mental e emocional, escorpiano. Concentre-se, dando atenção ao melhor de si.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esteja atento ao seu entorno, sagitariano. Cuidado extra para evitar exposição desnecessária.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Planeje-se, capricorniano. Esteja preparado para se adaptar a imprevistos que possam surgir no caminho.

Aquário (21/01 - 19/02)

Fale o necessário, mas não deixe de ouvir primeiro, aquariano. Ponderar prós e contras é essencial, respeitando sua essência.

Peixes (20/02 - 20/03)

Mergulhe fundo em si mesmo, pisciano. Este é o momento de compreender suas questões mais íntimas, cuidando para não se deixar levar por flutuações emocionais excessivas.