Signo 18/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia para este sábado (18/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Não tema a mudança, ariano. Contudo, tenha cautela, pois a abundância de energia pode levá-lo a exagerar na força.

Touro (21/04 - 20/05)

Cuidado com possíveis conflitos, taurino. Manter a cabeça fria é crucial neste momento.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Mexa-se, cuide de si e das necessidades básicas, geminiano. Aproveite também para atentar à dieta, se desejar.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você está sedutor e sensível, canceriano. Apenas evite ir com muita sede ao pote.

Leão (23/07 - 22/08)

Dedique atenção aos detalhes e às sutilezas emocionais, leonino. Evitar desarmonia entre os próximos é essencial.

Virgem (23/08 - 22/09)

Utilize as palavras e sua capacidade mental de maneira estratégica, virginiano. Ouvir mais e falar menos é importante.

Libra (23/09 - 22/10)

Evite gastos supérfluos, libriano. Foque e concentre-se para acumular recursos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Esteja aberto a novidades, escorpiano. É hora de perseguir seus sonhos com as atitudes certas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Inicie a semana com calma e mantenha a mente serena, sagitariano. Priorize seu bem-estar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Busque variedade na vida, nos ambientes e nas relações, capricorniano. Cautela para não dispersar.

Aquário (21/01 - 19/02)

Vá com calma, aquariano. Mais responsabilidade permitirá aproveitar as oportunidades para expor seu trabalho.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia tem ar de aventura, mas reflita bastante, pisciano. Honre seus valores mais profundos.