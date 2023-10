Signo 16/10: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia para esta segunda-feira (16/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Atenção aos possíveis excessos, ariano. Sua energia vibrante está em alta, portanto, concentre-se em fortalecer alianças em vez de cultivar diferenças.

Touro (21/04 - 20/05)

É o momento de diálogo e busca por soluções diplomáticas, taurino. O cenário astral sugere que você se conecte com companhias que permitam uma comunicação aberta.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Mantenha o foco, geminiano. O dia promete ser produtivo, desde que você direcione sua energia de forma assertiva.

Câncer (21/06 - 22/07)

Seja gentil consigo mesmo e com os outros, canceriano. É crucial encarar a vida com leveza, mesmo diante dos desafios que podem surgir.

Leão (23/07 - 22/08)

Olhe para dentro e reveja questões íntimas, leonino. Não perca de vista a importância da família neste momento.

Virgem (23/08 - 22/09)

: Escolha as palavras com cuidado para comunicar da maneira certa, na hora certa, virginiano. A ocasião demanda que você aplique sua capacidade mental com perspicácia.

Libra (23/09 - 22/10)

Estabeleça prioridades e mantenha o foco, libriano. Valorize o que realmente importa para evitar desperdícios.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sua sensibilidade e magnetismo pessoal estão em destaque, escorpiano. Utilize essas características a seu favor, sem se expor demais.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Economize energia, sagitariano. Esteja ciente de sua sensibilidade e da influência do ambiente ao seu redor, cuidando da sua disposição.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Faça um planejamento, capricorniano. Permita-se sonhar com o futuro, mas não negligencie as questões práticas que podem viabilizar seus objetivos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cultive bons relacionamentos com pessoas influentes, aquariano. Aproveite as oportunidades para destacar seu valor.

Peixes (20/02 - 20/03)

Esteja atento a opiniões e visões de mundo menos radicais, pisciano. O diálogo e a troca com quem pensa diferente são fundamentais.