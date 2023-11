Signo 14/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia para esta terça (14/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Busque a justiça e reflita cuidadosamente sobre as situações, ariano. É crucial ser compreensivo e evitar desgastes.

Touro (21/04 - 20/05)

Mantenha um dia organizado, permitindo que você se cuide, mesmo com a agenda cheia, taurino. É necessário pegar mais leve!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Adicione seu toque pessoal nas coisas, mas tenha cuidado para não ser impositivo, geminiano. É fundamental ouvir e argumentar com empatia.

Câncer (21/06 - 22/07)

À medida que a semana chega ao fim, reserve um tempo para cuidar de sua vida íntima, canceriano. Não se afaste das questões familiares.

Leão (23/07 - 22/08)

Esteja aberto a novas atividades e novos ares, leonino. É hora de ouvir mais e aprender com quem está à sua volta.

Virgem (23/08 - 22/09)

Saiba priorizar e aposte suas fichas nas coisas certas, virginiano. Fique atento aos seus recursos.

Libra (23/09 - 22/10)

Cuide de si mesmo e confie em sua intuição, libriano. É sempre benéfico manter a autoestima elevada.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dê prioridade ao seu bem-estar psíquico e evite o desgaste emocional, escorpiano. É hora de estar em paz consigo mesmo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sagitário: Revise suas amizades e não deixe de estar com as pessoas mais queridas, sagitariano. Evite confrontos desnecessários.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Organize tudo no trabalho para aproveitar o fim de semana integralmente, capricorniano. Planeje com calma.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuidado com opiniões severas ou julgamentos precipitados, aquariano. Mantenha a mente aberta ao novo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Use sua sensibilidade para discernir em quem confiar, pisciano. O céu pede mais intensidade e seletividade em suas relações.