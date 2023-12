Signo 12/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (12/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Priorize seu conforto, ariano. Conecte-se com seu mundo interno para evitar ansiedade.

Touro (21/04 - 20/05)

Expresse suas opiniões sem dominar discussões, taurino. Troque experiências e aprenda com os outros.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dê prioridade ao necessário, geminiano. Concentre-se no essencial, conforme indicado pelo céu.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aproveite a energia e intuição, canceriano. Cuidado com possíveis excessos.

Leão (23/07 - 22/08)

Esteja atento ao entorno e evite o desgaste de energia, leonino. Preserve seu espaço e mantenha a mente descansada.

Virgem (23/08 - 22/09)

Planeje-se, virginiano. Organize sua agenda de forma racional, sem deixar de aproveitar o momento.

Libra (23/09 - 22/10)

Invista na carreira e em contatos que abram novos espaços, libriano. Foque no longo prazo neste momento.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Faça apostas no que acredita, escorpiano. O céu pede mais ousadia.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Mude o necessário e desapegue do passado, sagitariano. É hora de avançar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Seja justo e equilibrado ao lidar com as pessoas, capricorniano. Pratique mais empatia.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuidado com expectativas na agenda, aquariano. Foque na ação presente e organização.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sua criatividade está em alta, pisciano. Aplique sua capacidade de inspirar de forma prática neste momento.