Signo 12/10: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia para esta quinta-feira (12/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia pode começar agitado, ariano, mas gradualmente ganhará forma e consistência. Esteja receptivo a abraçar possíveis novidades e desafios.

Touro (21/04 - 20/05)

Utilize a intuição para perceber quem está ao seu redor, taurino. Priorize aqueles que demonstram abertura às suas necessidades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É hora de planejar para o futuro e agir estrategicamente, geminiano. Faça bom uso de sua popularidade e carisma.

Câncer (21/06 - 22/07)

Ouça mais e cresça junto às pessoas, canceriano. Preste atenção às oportunidades de aprendizado em boa companhia.

Leão (23/07 - 22/08)

Evolua nas pequenas coisas, leonino. Tome decisões certeiras ao lado daqueles em quem confia.

Virgem (23/08 - 22/09)

Abra espaço para o diálogo, virginiano. Estabeleça parcerias sólidas e produtivas.

Libra (23/09 - 22/10)

Colabore de forma conjunta, libriano. Cultive boas relações no ambiente de trabalho.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Seja criativo e saiba se reinventar, escorpiano. Aplique suas habilidades de forma prática

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuide mais de si mesmo, sagitariano. Reserve um momento para investir em algo prazeroso na sua intimidade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Fale de forma clara, sem ignorar os sentimentos, capricorniano. Honre o que você sente.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seja assertivo em suas ações, aquariano. Invista tempo e recursos apenas no que realmente vale a pena.

Peixes (20/02 - 20/03)

Tenha cuidado ao tentar fazer tudo ao mesmo tempo, pisciano. Lembre-se de respeitar seus limites.