Signo 09/10: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia para esta segunda-feira (09/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Vá com calma, ariano. Este é o momento de se reconectar consigo mesmo, retornando ao trabalho com energia para explorar a criatividade a seu favor.

Touro (21/04 - 20/05)

Dedique-se à sua intimidade, taurino, mesmo em dias corridos. Não deixe os assuntos domésticos para trás; é fundamental.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja atento a tudo ao seu redor, geminiano. Agora é a hora de ouvir mais antes de agir.

Câncer (21/06 - 22/07)

Tenha senso de prioridade, canceriano. Invista seu tempo e atenção no que realmente vale a pena.

Leão (23/07 - 22/08)

Seja discreto para ser mais assertivo, leonino. Use sua intuição de forma estratégica.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cuide do seu bem-estar de maneira abrangente, virginiano. Conecte-se com sua essência e mantenha a mente descansada.

Libra (23/09 - 22/10)

Esteja aberto a pessoas e diferentes meios sociais, libriano. Faça contatos e esteja com as amizades certas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Invista na sua carreira, em planos e projetos de longo prazo, escorpiano. Olhe para o futuro com calma e disciplina.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seja flexível e evite ideias muito rígidas, sagitariano. Invista no diálogo e esteja aberto a novos aprendizados.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Vire páginas sem medo, mas compartilhe decisões difíceis com quem confia, capricorniano. Saiba agir em conjunto.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dialogue para negociar, aquariano. O céu pede mais diplomacia e tato para lidar com as pessoas e alcançar seus objetivos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Concentre-se, pisciano. O dia pode começar agitado, mas é crucial manter o foco para dar conta de tudo sem se desgastar.