Signo 07/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia para esta quinta-feira (07/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Siga o seu próprio caminho, mas evite rudeza, ariano. É crucial lidar com as situações de maneira mais harmônica e menos individualista.

Touro (21/04 - 20/05)

Valorize as pessoas mais próximas e opte pela qualidade, taurino. É hora de dedicar mais atenção à sua intimidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Comunique-se de maneira estratégica, geminiano. É necessário ser econômico e preciso com as palavras.

Câncer (21/06 - 22/07)

Discirna as verdadeiras prioridades e evite a ansiedade, canceriano. Faça uma coisa de cada vez.

Leão (23/07 - 22/08)

Cuide de si mesmo e faça algo pelo seu bem-estar, leonino. Aproveite também para investir na sua aparência e elevar a autoestima.

Virgem (23/08 - 22/09)

Olhe para dentro e use melhor a sua intuição, virginiano. É importante manter a mente serena ao longo do dia.

Libra (23/09 - 22/10)

Esteja com amigos e pessoas queridas, mas sem perder o foco nas questões práticas a serem resolvidas, libriano. É hora de pensar no futuro.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Seja mais estratégico, escorpiano. Há muito a fazer e a crescer, mas é preciso encarar as responsabilidades.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Aprenda com os outros e evite a fé cega, sagitariano. É crucial lidar com diferentes visões sobre um mesmo assunto.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não tema a mudança, capricorniano. É hora de planejar os próximos passos e decidir o que deve ou não ser mantido.

Aquário (21/01 - 19/02)

Estabeleça boas relações de parceria, aquariano. O céu pede que busque o diálogo como meio para suas realizações futuras.

Peixes (20/02 - 20/03)

Mantenha o foco no cotidiano, pisciano. Esteja consciente e organize-se para se aproximar dos seus objetivos.