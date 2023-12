Signo 02/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia para este sábado (02/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Demonstre assertividade sem ser bruto, ariano. Posicione-se com clareza, decidindo seus desejos sem parecer autocentrado demais.

Touro (21/04 - 20/05)

Dedique atenção à intimidade e à família, taurino. Valorize momentos simples que nutrem a alma, promovendo o bem-estar.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Comunique-se de forma franca e direta, geminiano. Priorize a empatia, mesmo ao lidar com questões profundas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Defina metas com sabedoria, canceriano. Evite pressa e ansiedade, ponderando prioridades e o que pode esperar.

Leão (23/07 - 22/08)

Aja com sabedoria, leonino. Equilibre suas ideias, utilizando a intuição para lidar com seus talentos naturais.

Virgem (23/08 - 22/09)

Aproveite um momento reflexivo, virginiano. Busque autoconhecimento e invista na saúde de forma abrangente.

Libra (23/09 - 22/10)

Esteja próximo de quem agrega à sua vida, libriano. Envolva-se com ambientes e pessoas que inspiram a construção do futuro.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Faça planos e valorize boas parcerias, escorpiano. Reflita sobre metas de longo prazo e relações futuras.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Ilumine suas crenças e valorize o aprendizado, sagitariano. Esteja aberto a novas experiências para expandir conhecimento.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Deixe o essencial te guiar, capricorniano. Mantenha parcerias sólidas e siga em frente com clareza, deixando o restante para trás.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seja autêntico e comunique seus desejos, aquariano. Ouça os outros para identificar quem combina verdadeiramente com sua essência.

Peixes (20/02 - 20/03)

Cuide da saúde e organize a rotina, pisciano. Mesmo se sentir cansaço, organize-se para cumprir tarefas e colaborar eficientemente em equipe.