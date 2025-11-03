Capa Jornal Amazônia
Segunda superlua do ano acontece nesta semana; veja quando e como ver

Fenômeno é marcado quando a lua cheia acontece próxima ao perigeu (quando ela está mais próxima da Terra).

Gabrielle Borges
fonte

Fenômeno poderá ser visto em qualquer lugar do mundo (Freepik)

Mais uma superlua poderá ser observada no céu de todo o Brasil e do mundo se as condições climáticas forem favoráveis, nesta próxima quarta-feira (05). Essa será a segunda e a penúltima superlua do ano. Saiba como assistir ao fenômeno

A "superlua" é um termo que não é muito utlizado de forma profissional por astrônomos, mas na prática significa que a Lua aparecerá maior e mais brilhante do que o normal, já que ela estará próxima ao seu perigeu, o ponto mais próximo da Terra durante sua órbita. O perigeu é marcado quando o satélite natural aparece no céu cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeu (microlua),  quando está mais distante.

Segundo o calendário astronômico do Observatório Nacional teremos ao todo três superluas em 2025:

  • Uma que ocorreu no dia 6 de outubro
  •  Outra que ocorrerá dia 5 de novembro
  •  E mais uma no dia 4 de dezembro

Como ver a superlua? 

A melhor visualização será ao anoitecer, se as condições climáticas estiverem favoráveis. De acordo com plataformas especializadas, o horário exato da lua cheia pode variar conforme o fuso de cada região, mas no horário de Brasília ela deve surgir por volta das 18h45 em São Paulo,. Em Belém, ela ocorrerá as 18h14 em Belém, por exemplo.

Para observá-la, não é necessário qualquer equipamento. Pelo contrário, a olho nu, a lua aparecerá maior e mais brilhante no céu.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

