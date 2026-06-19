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Romance em Gêmeos: confira quais signos mais combinam com os geminianos

Os geminianos procuram mais do que um "rostinho bonito", eles preferem profundidade e conexão mental com seus parceiros

Victoria Rodrigues
fonte

A temporada de Gêmeos termina neste sábado (20). (Foto: Magnific)

Os nativos de Gêmeos costumam ser associados à inteligência, à simpatia, às conversas boas e a uma mente brilhante que sempre está a todo vapor com ideias e planejamentos na rotina. No campo do amor, eles não são diferentes, ao invés de procurar apenas "um rosto" ou "corpo bonito", os geminianos preferem se relacionar com pessoas que tenham profundidade em assuntos diversos e conexão mental.

"Para conquistar o coração de Gêmeos, o segredo é o cérebro. Esse signo é atraído por pessoas que sabem conversar sobre tudo, desde filosofia até a última fofoca da internet. Eles detestam o tédio e o ciúme excessivo. Se o parceiro tentar prender ou controlar o geminiano, a relação azeda rapidinho. O amor para eles precisa ser leve, alegre e cheio de novidades", explicou a equipe do portal João Bidu.

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Confira as combinações de Gêmeos com os signos:

  • Gêmeos + Libra

Os geminianos e os librianos dão certo pela boa conversa. "Ambos amam festas, amigos e conversas intermináveis. Libra traz o romantismo e o charme que encantam Gêmeos, enquanto Gêmeos traz a diversão. É um casal cheio de harmonia", escreveu a equipe de João Bidu.

  • Gêmeos + Aquário

A combinação entre Gêmeos e Aquário é atual e explosiva. "Eles são melhores amigos antes de serem namorados. Aquário ama a mente criativa de Gêmeos e respeita o seu espaço. Juntos, eles planejam viagens, criam projetos e vivem um amor livre e muito moderno", revelou o portal.

  • Gêmeos + Sagitário

Os dois signos detestam a monotonia e são atraídos magneticamente para o romance. "Ambos são mochileiros da vida, amam a liberdade e detestam a monotonia. É o match perfeito para viver grandes aventuras e crescer espiritualmente juntos", destacou a equipe de João Bidu.

  • Gêmeos + Leão

O casal de Gêmeos e Leão é conhecido pelo carisma, brilho e proteção. "Leão ama ser elogiado pelo papo afiado do geminiano. Em troca, o leonino traz paixão, proteção e muita lealdade para a vida de Gêmeos. O romance é vibrante e cheio de festas", disse o time do portal.

  • Gêmeos + Áries

Por fim, os geminianos e arianos também combinam no amor. "Áries traz a iniciativa e a coragem, enquanto Gêmeos traz as ideias. Eles não têm medo de se jogar no desconhecido. Só precisam dosar a paciência para evitar discussões impulsivas", finalizou a equipe do astrólogo João Bidu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

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