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Amor, Trabalho e Dinheiro: confira as previsões para o signo de Gêmeos em 2026

Segundo o astrólogo João Bidu, esse ano promete viradas, descobertas e mais autenticidade entre os geminianos

Victoria Rodrigues
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Os geminianos fazem aniversário entre 21 de maio e 20 de junho. (Foto: Magnific)

No momento da contagem regressiva para iniciar o ano, a maioria das pessoas costuma pedir mais amor, afeto e realizações para suas vidas, mas nem sempre os meses passam como esperado. O curioso é que o campo da astrologia consegue prever alguns episódios que podem ocorrer durante esse tempo. Para o signo de Gêmeos, por exemplo, os astros prometem viradas, descobertas e autenticidade ao longo do ano de 2026.

"Saturno e Netuno pedem mais maturidade nas amizades e nos projetos de longo prazo, exigindo comprometimento e escolhas conscientes. Já Júpiter favorece a comunicação, os estudos e as trocas, trazendo mais confiança para expor ideias e defender seus pontos de vista. O grande aprendizado do ano será alinhar liberdade e responsabilidade para se reinventar com mais consciência", revelou o astrólogo João Bidu.

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Confira as previsões para os geminianos em 2026:

  • Amor

Neste ano, os geminianos e as geminianas se sentirão mais à vontade para dialogar, experimentar novos lugares e mudar padrões afetivos que antes eles consideravam impossíveis. "Ao longo do ano, o céu pede atenção para não confundir empolgação com falta de compromisso. A lição será equilibrar entusiasmo e consciência emocional para viver relações mais intensas e verdadeiras", destacou João Bidu.

  • Trabalho

Já na área do trabalho, os nativos de Gêmeos precisarão trabalhar bastante para colher maduro, ou seja, ter precisão para transformar as ideias em resultados concretos. "O trabalho entra em ritmo acelerado em 2026, pedindo planejamento, foco e decisões mais realistas. Desse modo, o segredo do sucesso estará em transformar ideias criativas em resultados concretos e duradouros", explicou o astrólogo.

  • Dinheiro

Em 2026, os geminianos poderão ter oportunidades de crescimento no âmbito financeiro, mas assim como o campo do trabalho, para o dinheiro chegar em suas mãos, as pessoas do signo de Gêmeos precisam pensar muito bem antes de agir. "O ano favorece inovação, mudanças estratégicas e novas oportunidades de crescimento, desde que você revise acordos e evite agir por impulso", orientou o astrólogo João Bidu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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