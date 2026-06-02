Horóscopo de hoje 02/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (02/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Conseguir manifestar com clareza suas intenções e queixas é algo que vai melhorar muito o ambiente e os relacionamentos. Não há garantia de que as pessoas entendam, mas é garantido que sua alma vai ganhar serenidade.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Mesmo que não seja possível completar tudo que sua alma pretende, ainda assim haverá margem suficiente para fazer alguns movimentos que fariam enorme diferença. Assim, de pequeno em pequeno se faz o grande caminho.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A vontade da maioria das pessoas envolvidas pode não ser a que seria melhor, do seu ponto de vista, mas é a que vai prevalecer, pelo menos por enquanto. Agora não é hora de discutir, mas de se adaptar. Em frente.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As coisas não se acertam sozinhas, as coisas se acertam porque você investe energia e tempo nesse sentido. Algumas pessoas acham que é pura sorte, mas na prática a única sorte envolvida é a que você faz acontecer.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Alguns sinais de entendimento começam a surgir e fazem toda a diferença entre as condições angustiantes e as perspectivas de esperança de que o imbroglio todo seja superado o mais definitivamente possível. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As limitações que constrangem sua alma serão superada, talvez não com a urgência que você gostaria, mas nesse sentido é imprescindível que você tenha mais confiança em seu taco, e acredite num futuro muito melhor.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Ainda que não seja sempre que as pessoas se entendam conversando, mesmo assim é propício continuar tentando, porque os resultados podem não ser imediatos, mas quando as coisas certas são ditas, há ressonância inevitável.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Nada é simples nesta parte do caminho, mas a riqueza do cenário reside justamente em sua complexidade. Por isso, procure não pular etapas, mas se dedicar com afinco a solucionar cada assunto que surgir.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Os entendimentos que surgirem espontaneamente hão de ser ratificados através de combinados, promessas e sensata divisão de responsabilidades, porque só deixando tudo às claras haverá perspectiva de serenidade.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Mesmo que você tenha a impressão de que não acontece grande coisa, porque seu tempo está sendo tomado pela rotina, ainda assim, se você observar melhor, perceberá que há grandes movimentos sendo desenvolvidos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Fazer o que você tiver vontade nem sempre é fazer o que deveria ser feito. A transgressão das regras instituídas é necessária quando a alma pretende coisas para as quais ela deve instituir suas próprias regras.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Fazer o que você tiver vontade nem sempre é fazer o que deveria ser feito. A transgressão das regras instituídas é necessária quando a alma pretende coisas para as quais ela deve instituir suas próprias regras.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)