Qual o santo do dia 09 de abril? Veja a oração para São Libório, protetor dos pacientes renais

A fé nos santos faz parte da tradição religiosa de milhões de brasileiros. Considerados intercessores junto a Deus, os santos são invocados em momentos de dificuldade, agradecimento ou esperança. Cada santo carrega uma história de vida marcada pela devoção, pelo serviço ao próximo e por milagres atribuídos à sua intercessão, o que fortalece ainda mais a crença dos fiéis. No calendário católico, cada dia do ano celebra um ou mais santos, e muitos fiéis gostam de acompanhar quem é o homenageado da data para fazer suas preces e pedidos com ainda mais fé.

Quem é o santo do dia de hoje, 09 de abril?

O santo do dia 09 de abril é São Libório, conhecido como o protetor dos que sofrem com doenças renais, especialmente cálculos nos rins. A devoção ao santo é especialmente forte entre pessoas que enfrentam esse tipo de enfermidade, buscando alívio das dores e cura por meio da oração.

Qual é a oração de São Libório?

A seguir, confira a oração a São Libório, feita especialmente por aqueles que desejam proteção contra problemas nos rins:

"Ó glorioso São Libório,

vós que fostes exemplo de fé,

caridade e humildade,

intercedei por nós junto a Deus.

Vós que sois conhecido como protetor contra os males renais,

especialmente os cálculos nos rins,

olhai por todos aqueles

que sofrem com dores e enfermidades.

Aliviai seus sofrimentos,

fortalecei sua fé e concedei a graça da cura,

se for da vontade divina.

Amém."

Quem foi São Libório, protetor dos pacientes renais?

São Libório viveu no século IV e foi bispo de Le Mans, na França. Ficou conhecido por sua dedicação aos pobres, doentes e necessitados. Durante seu episcopado, promoveu a caridade, ajudou a construir igrejas e evangelizou com fervor. Após sua morte, muitos fiéis passaram a relatar curas milagrosas atribuídas à sua intercessão, especialmente de doenças relacionadas aos rins. Por isso, ele se tornou o padroeiro dos que sofrem com cálculos renais e outras enfermidades urinárias.