Qual o santo do dia de hoje, 07 de abril? Veja a oração para São João Batista de La Salle

Na tradição católica, os santos são exemplos de fé, caridade e entrega total a Deus. Para muitos fiéis, acompanhar o santo do dia é uma forma de manter viva a espiritualidade, encontrar inspiração para enfrentar desafios cotidianos e buscar a intercessão de figuras que viveram o Evangelho com profundidade. Cada santo carrega uma história única, marcada por amor ao próximo, coragem e devoção, tornando-se modelo para milhões de cristãos ao redor do mundo.

Quem é o santo do dia de hoje, 07 de abril?

Neste 07 de abril, a Igreja celebra a memória de São João Batista de La Salle, padroeiro dos educadores. Ele é lembrado por seu pioneirismo na educação popular e cristã, tendo fundado escolas que transformaram a maneira de ensinar, especialmente voltadas para crianças pobres. Sua vida foi dedicada a garantir que o ensino fosse acessível, estruturado e centrado nos valores cristãos.

Qual é a Oração de São João Batista de La Salle?

A oração a São João Batista de La Salle é uma invocação para pedir sabedoria, dedicação e sensibilidade na missão de ensinar e educar com amor e paciência.

“Ó glorioso São João Batista de La Salle,

que foste escolhido por Deus

para ser mestre da juventude

e fundador das escolas cristãs,

inspira os educadores a transmitirem não só o conhecimento,

mas também os valores da fé e do amor ao próximo.

Dá-nos o dom de educar com sabedoria,

justiça e misericórdia.

Intercede por todos os professores, alunos e famílias,

para que encontrem no saber um caminho de transformação e esperança.

São João Batista de La Salle, rogai por nós.

Amém.”

Quem foi São João Batista de La Salle?

São João Batista de La Salle nasceu na França, em 1651, e se destacou por sua dedicação à educação e formação cristã de crianças e jovens, especialmente os mais pobres. Ordenado sacerdote, La Salle fundou o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, revolucionando o sistema educacional da época ao criar métodos de ensino acessíveis e centrados no desenvolvimento integral do aluno.

Ele acreditava que a educação era um caminho poderoso de transformação social e espiritual. La Salle também foi um dos primeiros a instituir escolas gratuitas, turmas por faixa etária e formação para professores, contribuindo decisivamente para a pedagogia moderna. Faleceu em 1719 e foi canonizado em 1900. Em 1950, foi proclamado padroeiro universal dos educadores pelo Papa Pio XII.