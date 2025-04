Qual o santo do dia de hoje, 02 de abril? Veja a oração para São Francisco de Paula

A devoção aos santos é uma tradição que atravessa gerações e culturas, fortalecendo a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. Muitos fiéis buscam inspiração e proteção nas histórias de vida dos santos, reconhecendo neles exemplos de devoção, caridade e milagres. Cada dia do ano é dedicado a um ou mais santos, e no dia 02 de abril, a Igreja Católica celebra São Francisco de Paula, um exemplo de humildade e auxílio aos necessitados.

Quem é o santo do dia de hoje, 02 de abril?

No dia 02 de abril, a Igreja Católica homenageia São Francisco de Paula, um religioso italiano conhecido por sua vida de santidade e dedicação aos pobres. Fundador da Ordem dos Mínimos, ele pregava a humildade e a renúncia, tornando-se um símbolo de fé e auxílio aos mais necessitados.

Qual é a oração de São Francisco de Paula?

Para aqueles que desejam pedir intercessão a São Francisco de Paula, uma oração tradicionalmente recitada pelos fiéis é:

"Ó Deus, que elevastes São Francisco de Paula à mais alta

contemplação e o fizestes resplandecer de dons celestiais, concedei-nos, por sua intercessão,

seguir seus exemplos de humildade e caridade,

para que possamos alcançar a glória do céu.

Por Cristo, nosso Senhor.

Amém."

Quem foi São Francisco de Paula, o protetor dos pobres?

São Francisco de Paula nasceu na Itália, em 1416, e desde jovem demonstrou uma profunda inclinação à vida religiosa. Renunciando aos bens materiais, dedicou sua vida à oração e ao auxílio aos necessitados. Fundou a Ordem dos Mínimos, que tinha como princípio a humildade extrema e o serviço ao próximo. Sua fama de santidade se espalhou por toda a Europa, sendo reconhecido por seus milagres e vida de penitência. Em 1519, faleceu, deixando um legado de fé e devoção. Foi canonizado em 1519 pelo Papa Leão X e, desde então, é lembrado como o protetor dos pobres e necessitados.