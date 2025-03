Qual o santo do dia de hoje, 31 de março? Veja a oração para São Benjamim

A devoção aos santos é uma prática comum entre os fiéis, que encontram inspiração, proteção e auxílio espiritual em suas histórias e intercessões. Cada santo tem um dia especial de celebração, marcado por sua trajetória de fé e coragem. No dia 31 de março, a Igreja Católica celebra São Benjamim, um diácono e mártir que entregou sua vida por amor a Cristo.

Quem é o santo do Dia de hoje, 31 de março?

O santo celebrado em 31 de março é São Benjamim. Ele foi um diácono cristão que viveu na Pérsia e se destacou por sua pregação e compromisso com a fé. Durante um período de intensa perseguição religiosa, Benjamim foi preso por proclamar o Evangelho e, mesmo diante de ameaças, recusou-se a negar sua fé, o que o levou ao martírio.

Qual é a oração de São Benjamim?

Os fiéis que buscam a intercessão de São Benjamim podem recorrer a esta oração:

"Glorioso São Benjamim,

que com coragem enfrentaste a perseguição e a dor por amor a Cristo,

intercede por nós junto a Deus.

Dá-nos força para manter nossa fé inabalável

diante das dificuldades e inspira-nos a seguir o caminho da verdade e do amor.

Que possamos, assim como tu,

testemunhar a fé com coragem e devoção.

Amém."

Quem foi São Benjamim?

São Benjamim nasceu na Pérsia no final do século IV e tornou-se diácono, dedicando-se à evangelização. Durante as perseguições contra os cristãos no século V, foi preso por sua fé, mas libertado com a condição de não pregar mais o Evangelho. No entanto, ele não abandonou sua missão e continuou a proclamar a palavra de Deus. Como consequência, foi novamente capturado e submetido a torturas brutais, vindo a falecer como mártir no ano 424.