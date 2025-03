Qual o santo do dia de hoje 30 de março? Veja a oração para São João Clímaco

A devoção aos santos é uma tradição cristã que atravessa séculos e culturas. Para muitos fiéis, os santos representam exemplos de fé, dedicação e amor a Deus, sendo intercessores em momentos de dificuldade. Diariamente, a Igreja Católica celebra a memória de um santo específico, relembrando sua história e ensinamentos.

Quem é o santo do dia 30 de março?

No dia 30 de março, a Igreja Católica celebra São João Clímaco, um monge e escritor cristão do século VII, conhecido por sua vida de oração e ensinamentos espirituais. Sua principal obra, "A Escada do Paraíso", é um guia sobre a jornada espiritual rumo à santidade, sendo amplamente respeitada no cristianismo oriental e ocidental.

Qual é a oração de São João Clímaco?

A oração dedicada a São João Clímaco busca fortalecer a fé e pedir sua intercessão na busca por uma vida mais próxima de Deus:

"Ó glorioso São João Clímaco, que com sabedoria e humildade nos ensinaste o caminho da santidade, ajudai-nos a subir, degrau por degrau, a escada que nos leva ao Senhor. Concedei-nos perseverança na fé e coragem para vencer as provações da vida. Intercedei por nós junto a Deus, para que possamos alcançar a graça da salvação. Amém."

Quem foi São João Clímaco?

São João Clímaco nasceu por volta do ano 579 e tornou-se monge no Monte Sinai, onde passou grande parte da sua vida em oração e contemplação. Foi um grande mestre espiritual e sua obra, "A Escada do Paraíso", descreve o caminho do aperfeiçoamento cristão por meio de 30 degraus simbólicos, que representam virtudes como humildade, paciência e amor a Deus. Ele faleceu por volta do ano 649 e é venerado principalmente pelas igrejas ortodoxa e católica.

São João Clímaco é lembrado como um exemplo de vida dedicada à fé e à busca pela santidade, sendo uma inspiração para os cristãos até os dias de hoje.