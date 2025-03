Qual o santo do dia de hoje 28 de março? Veja a oração para São Guntrano, padroeiro dos divorciados

A crença nos santos é uma tradição enraizada em diversas religiões cristãs. Muitas pessoas buscam inspiração e proteção em figuras santificadas que viveram exemplos de fé, bondade e superação. Cada santo possui um dia dedicado a ele no calendário litúrgico, sendo reverenciado por fiéis que se identificam com sua história e intercessão. No dia 28 de março, a Igreja celebra São Guntrano, conhecido como o padroeiro dos divorciados.

Quem é o santo do Dia de hoje 28 de março?

O santo celebrado em 28 de março é São Guntrano, que foi um rei franco da dinastia merovíngia. Apesar de sua posição de poder, ele é lembrado por sua bondade, justiça e generosidade com os mais necessitados. Guntrano se destacou por sua fé e por sua capacidade de transformar sua vida ao longo dos anos, tornando-se um exemplo de piedade cristã e de reconciliação.

Qual é a Oração de São Guntrano?

"Amado São Guntrano, exemplo de bondade e redenção,

intercedei por todos aqueles que buscam força para

superar os desafios da vida.

Vós, que soubestes conduzir vosso coração para a justiça e a misericórdia,

ajudai-nos a encontrar a paz nos momentos de dor e desilusão.

Protegei os que sofrem com separações e dificuldades familiares, para que possam reconstruir suas vidas com esperança e fé.

Amém."

Quem foi São Guntrano, o padroeiro dos divorciados?

São Guntrano é considerado o padroeiro dos divorciados por sua própria experiência de vida. Ele se casou três vezes e enfrentou muitos desafios em seus relacionamentos. Após sua conversão, ele se dedicou a ajudar os necessitados e a promover a reconciliação entre as pessoas. Sua história oferece esperança e conforto para aqueles que enfrentam as dificuldades do divórcio.

Além de São Guntrano, outros santos também são celebrados no dia 28 de março, como Santa Gisela da Baviera, São Castor de Tarso e São Proterio de Alexandria.