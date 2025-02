Oração de Oxum para trazer o dinheiro de volta e fazer a roda da fortuna girar

Se você sente que seu dinheiro vai embora rápido demais e quer atrair prosperidade de volta para sua vida, a Oração de Oxum pode ser a chave para fazer a roda da fortuna girar a seu favor. Simples e poderosa, essa prece é um chamado à energia da riqueza, à abundância e à proteção financeira que Oxum, a orixá das águas doces e do ouro, pode conceder.

Como fazer a oração de Oxum para atrair o dinheiro de volta?

Diferente de outras preces, essa oração não exige velas, incensos ou qualquer outro objeto ritualístico. Tudo o que você precisa é da força do seu pensamento e da sua própria mão.

O segredo está em praticá-la todas as vezes que você fizer um pagamento, especialmente quando for uma conta de valor alto. Ao realizar o pagamento, siga este simples passo a passo:

Com fé e concentração, estale os dedos em forma de cruz.

Mentalize a abundância financeira e o retorno do dinheiro de forma multiplicada.

Diga com convicção: Ouro amarelo do brilho dourado, dinheiro que eu gasto, volta dobrado.

Acredite no poder dessa prática e insira-a em sua rotina sempre que fizer um pagamento. Com o tempo, observe os sinais: um dinheiro inesperado, uma oportunidade de trabalho, um bônus ou até um desconto inesperado.

Por que a oração de Oxum para trazer o dinheiro de volta funciona?

Essa oração se baseia no princípio da reciprocidade energética. O dinheiro, assim como a água, flui e circula. Quando você honra seus pagamentos com gratidão e fé, ao invés de medo ou preocupação, está abrindo espaço para que a prosperidade retorne para você. Além disso, ao estalar os dedos em forma de cruz, você sela simbolicamente o ciclo da abundância, reforçando sua intenção com a vibração do som.

Oxum e a energia da riqueza

Oxum, a orixá das águas doces, é conhecida por sua ligação com a fertilidade, o amor e, principalmente, a riqueza material e espiritual. Seu símbolo máximo é o ouro, representando a opulência e a fartura. Ao invocar sua energia com essa oração, você está se conectando com a vibração da prosperidade e fortalecendo sua confiança de que o dinheiro que sai, retorna multiplicado.