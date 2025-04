Qual o santo do dia de hoje, 8 de abril? Veja a oração para Santa Júlia Billiart

A devoção aos santos faz parte da tradição católica há séculos e é uma forma de os fiéis se sentirem mais próximos de Deus por meio de exemplos de vida marcados pela fé, pelo amor ao próximo e pela superação de desafios. Cada dia do ano é dedicado à memória de um ou mais santos que deixaram seu legado espiritual e inspiram milhares de pessoas ao redor do mundo. No dia 8 de abril, a Igreja celebra Santa Júlia Billiart, uma mulher marcada por uma fé inabalável mesmo diante de grandes sofrimentos.

Quem é o santo do Dia 8 de abril?

O santo celebrado neste 8 de abril é Santa Júlia Billiart, fundadora da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. Conhecida por sua fé profunda e espírito missionário, ela dedicou sua vida à educação cristã, especialmente de meninas pobres e desfavorecidas. Santa Júlia foi canonizada em 1969 pelo Papa Paulo VI.

Qual é a Oração de Santa Júlia Billiart?

“Ó Santa Júlia Billiart,

que enfrentastes com coragem e fé as provações da vida,

alcançai-me do Senhor a graça de confiar

plenamente em Sua providência,

mesmo nos momentos de dor e incerteza.

Que o vosso exemplo de amor a Deus

e ao próximo inspire minhas atitudes

e fortaleça minha caminhada espiritual.

Amém.”

Quem foi Santa Júlia Billiart?

Nascida na França em 1751, Santa Júlia Billiart teve uma infância piedosa e começou a ensinar a doutrina cristã ainda jovem. Aos 23 anos, ficou paralítica após um trauma e permaneceu nessa condição por mais de 20 anos. Mesmo assim, nunca deixou de evangelizar e consolar os que a procuravam. Mais tarde, foi curada milagrosamente e fundou a congregação religiosa com a missão de educar meninas pobres. Santa Júlia morreu em 1816, sendo lembrada até hoje por sua força, fé e dedicação ao serviço de Deus.